Не выбрасывайте кофейную гущу: вот как можно использовать ее

Многие люди каждый день пьют кофе, а использованные зерна просто выбрасывают в помойку. Но вы могли и не подозревать, во сколько разных способов вы можете использовать остатки от вашего напитка.

Если вы обычно утилизируете кофейную гущу, просто выбрасывая ее, подумайте над тем, чтобы дать ей второй шанс и использовать в домашнем хозяйстве.

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Избавьтесь от вредителей

Если в вашем доме хватает насекомых, которых вы никак не можете избавиться, вам следует применить против них кофейную гущу. Оказывается, разнообразные жуки очень плохо переносят запах интенсивных кислот и аромат кофейной гущи.

Если вы не хотите допустить к своему дому муравьев, попробуйте проложить полосу из кофейной гущи толщиной в несколько сантиметров вокруг уязвимых мест.

Поможет использован кофе и против улиток и улиток в саду, и поможет уберечься от них совсем тонкая полоса гущи.

Сделайте скраб для тела

Зернистая текстура и состав кофе идеально подходят для того, чтобы использовать его для скраба. Просто добавьте к остаткам утреннего напитка несколько ингредиентов, и вы получите отличное домашнее средство.

Чтобы сделать скраб, смешайте:

использованную кофейную гущу;

натуральное масло (кокосовое или миндальное);

коричневый сахар.



Кофе можно использовать для скраба / Фото Pexels

Используйте гущу для своих волос

Вы знаете еще не обо всех невероятных свойствах кофейной гущи: она может помочь еще и с удалением липких остатков средств для волос из корней.

Часто ваши шампуни и бальзамы для волос остаются в локонах, и это может повлечь за собой немало проблем и испортить вашу прическу. Если же вы будете держать баночку с кофейной гущей в душе, вы сможете использовать ее для полоскания волос.

Подкормите комнатные растения

Вы можете использовать гущу из кофе и для ваших растений, ведь она чрезвычайно богата азотом и привлечет полезных бактерий и насекомых.

Земля, подкормленная гущей, также обогащается калием, магнием, кальцием и другими витаминами и минералами. Впрочем, будьте осторожны, чтобы не подкормить кофе те растения, которые могут быть чувствительны к повышенной кислотности.