Если вы чувствуете боль в желудке, важно дать вашей пищеварительной системе передышку. А чтобы улучшить здоровье пищеварительной системы, попробуйте перейти на диету, состоящую из соков или смузи.

К слову Ешьте эти полезные завтраки, чтобы улучшить работу мозга

Этот полезный для пищеварения сок стимулирует выработку пищеварительных соков. Его просто приготовить из минимума ингредиентов. Кроме того, регулярное употребление этого напитка помогает похудеть.

Добавьте эти фрукты в соковыжималку и получите супернапиток. Он улучшит ваш матаболизм, облегчит пищеварительные расстройства, увеличит бактерии в пищеварительном тракте, облегчит запор и повысит иммунитет.

Ананас и яблоки с высоким содержанием витамина С и магния обладают отличными очищающими свойствами. Магний имеет решающее значение для здоровья ваших мышц и нервной системы, а витамин С поддерживает вашу иммунную систему, предоставляя антиоксиданты.



Свежевыжатый сок улучшит ваше пищеварение / Фото с Healthier Steps

Ананасы – это тропические фрукты, которые полны полезных питательных веществ, таких как витамины, антиоксиданты и ферменты. Они улучшают пищеварение, укрепляют кости и иммунную систему.

Имбирь, лимон или даже лайм придаст вашему напитку освежающий эффект. Имбирь улучшает пищеварение, уменьшает воспаление, развитие бактерий и даже предотвращать инфекции.

Лимон также помогает пищеварению, он богат фитонутриентами и витамином С, помогает похудеть и предотвращает образование камней в почках, поддерживает здоровье печени.