Эти 5 вещей можно отчистить с помощью кофейной гущи
Источник:Better Homes&Gardens
Если вы любите пить утром ароматный кофе, не спешите выбрасывать гущу, которая осталась от напитка. Именно она может стать естественным моющим средством для многих вещей дома.
Возможно, вам приходилось слышать о том, как кофейную гущу можно использовать в саду: она помогает отпугивать насекомых и укреплять растения. Впрочем, остатки кофе могут пригодиться и в вашем доме. О том, как кофе можно мыть и чистить, рассказала эксперт по уборке Джоли Керр.
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Обезжирьте сковородки
Кофейная гуща может работать сразу в два полезных для вас способа: помогает удалить накопление грязи, в том числе стойкое масло и жир, а также текстура придает кофе абразивное качество, и это помогает стереть пригоревшую пищу с поверхности.
Кофейную гущу, так же как и пищевую соду, можно использовать даже на деликатных поверхностях с антипригарным покрытием, ведь ее структура достаточно мягкая. Кроме того, кофе обладает естественными обезжиривающими свойствами, поэтому он поможет вам отмыть сковородки и кастрюли до блеска.
Очистите решетки духовки
Если вы не помните, когда в последний раз чистили решетки своей духовки, скорее всего, пора это сделать. Сделать это можно очень легко, и для этого вам также понадобится кофейная гуща.
Смешайте несколько столовых ложек кофейной гущи с теплой водой в раковине или тазу и используйте эту смесь в качестве средства для замачивания решеток. Оставьте их так на 45 минут и после этого мягко потрите губкой. Вы будете удивлены мгновенным и непревзойденным результатом.
Уберите неприятные запахи из холодильника
В каждом холодильнике иногда портятся какие-то продукты, и поэтому весь прибор начинает неприятно пахнуть. Если у вас нет времени на полноценную мойку вашего холодильника, вы можете воспользоваться альтернативным способом, который поможет избавиться от аромата.
Просто положите кофейную гущу в небольшую миску или чашку и поставьте ее в холодильник. Гуща впитает все запахи, ведь азот в ней будет реагировать с углеродом.
Кофейная гуща помогает убрать неприятные запахи / Фото Pexels
Уберите запах из рук
Если вы чистили лук или чеснок, и неприятный запах не помогает убрать даже мыло, здесь вам также придет кофейная гуща. Возьмите немного этого порошка и разотрите между ладонями.
Это не только устранит запахи, но также поможет мягко отшелушить мертвые клетки кожи. Так ваши руки станут не только ароматными, но и мягкими.
Удалите потертости из дерева
Если у вас в доме есть деревянный пол или мебель, со временем на них начинают появляться царапины или другие повреждения, и кофейная гуща может легко их устранить. Для того чтобы восстановить покрытие, вам нужно смешать густую кофейную пасту: просто возьмите гущу и небольшое количество воды или масла.
Осторожно вотрите смесь в поврежденные участки и дайте ей постоять 10-15 минут. После этого протрите остатки пасты и дайте поверхности высохнуть. Полировка поможет довести результат до идеала, впрочем, при необходимости вы можете повторить процедуру.