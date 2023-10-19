Ці 5 речей можна відчистити за допомогою кавової гущі

Якщо ви полюбляєте пити вранці ароматну каву, не поспішайте викидати гущу, яка залишилася від напою. Саме вона може стати природним мийним засобом для багатьох речей у домі.

Можливо, вам вже доводилося чути про те, як кавову гущу можна використовувати у саду: вона допомагає відлякувати комах та зміцнювати рослини. Втім, залишки кави можуть згодитися і у вашій оселі. Про те, як кавою можна мити та чистити, розповіла експертка з прибирання Джолі Керр.

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Знежирте сковорідки

Кавова гуща може працювати відразу у два корисні для вас способи: допомагає видалити накопичення бруду, зокрема і стійку олію та жир, а також текстура надає каві абразивну якість, і це допомагає стерти пригорілу їжу з поверхні.

Кавову гущу, так само, як і харчову соду, можна використовувати навіть на делікатних поверхнях із антипригарним покриттям, адже її структура досить м'яка. Окрім того, кава має природні знежирювальні властивості, тож вона точно допоможе вам відмити сковорідки та каструлі до блиску.

Почистьте решітки духовки

Якщо ви не пам'ятаєте, коли востаннє чистили решітки своєї духовки, скоріш за все, вже час це зробити. Зробити це можна дуже легко, і для цього вам також знадобиться кавова гуща.

Змішайте кілька столових ложок кавової гущі із теплою водою у раковині чи тазу та використайте цю суміш як засіб для замочування решіток. Залиште їх так на 45 хвилин і після цього м'яко потріть губкою. Ви будете здивовані миттєвим і неперевершеним результатом.

Приберіть неприємні запахи з холодильника

У кожному холодильнику іноді псуються якісь продукти, і через це весь прилад починає неприємно пахнути. Якщо у вас немає часу на повноцінне миття вашого холодильника, ви можете скористатися альтернативним способом, що допоможе позбутися аромату.

Просто покладіть кавову гущу у невелику миску чи чашку та поставте її у холодильник. Гуща вбере усі запахи, адже азот у ній реагуватиме з вуглецем.



Кавова гуща допомагає прибрати неприємні запахи / Фото Pexels

Приберіть запах з рук

Якщо ви чистили цибулю чи часник, і неприємний запах не допомагає прибрати навіть мило, тут вам також прийде на допомогу кавова гуща. Візьміть трохи цього порошку та розітріть між долонями.

Це не тільки усуне запахи, але також допоможе м'яко відлущити мертві клітини шкіри. Так ваші руки стануть не тільки ароматними, але і більш м'якими.

Видаліть потертості з дерева

Якщо у вас в оселі є дерев'яна підлога чи меблі, з часом на них починають з'являтися подряпини чи інші пошкодження, і кавова гуща може легко їх усунути. Для того, щоб відновити покриття, вам потрібно змішати густу кавову пасту: просто візьміть гущу та невелику кількість води або олії.

Обережно втирайте суміш у пошкоджені ділянки та дайте їй постояти 10 – 15 хвилин. Після цього витріть залишки пасти та дайте поверхні висохнути. Полірування допоможе довести результат до ідеалу, втім, за потреби ви можете повторити процедуру.