Вот для чего может пригодиться пищевая сода: 5 уникальных применений

В вашем доме точно найдется пакетик с пищевой содой, однако это вещество может быть полезно не только для выпечки. Оказывается, сода просто незаменима в домохозяйстве и может заменить много дорогих средств.

Пищевая сода уже давно известна своей универсальностью и эффективностью, впрочем, вы точно не знаете некоторых необычных способов ее использования. Это вещество особенно полезно из-за того, что оно дешево и безвредно для домашних любимцев и детей.

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Удалите пятна

Вы могли и не подозревать об этом, но обычная пищевая сода может отчищать пятна не хуже порошка или моющего средства. Ее можно использовать для того, чтобы удалить грязь с пола и не оставить на нем царапин. Для этого разведите полстакана пищевой соды на ведро теплой воды и мойте пол, пока он не станет блестящим.

Подойдет сода и для мытья посуды: тарелок, кастрюль и сковородок. Для этого добавьте две столовые ложки соды к привычному средству для мытья посуды, и вы быстро заметите, что оно стало гораздо более эффективным.

Сделайте зубную пасту

Если вы не хотите использовать зубную пасту из магазина, вы вполне можете сделать домашний аналог с использованием соды. Для этого вам нужно смешать пищевую соду с 3-процентным раствором перекиси водорода. Если вы хотите, чтобы полученная паста имела приятный запах, вы можете добавить в нее мятное эфирное масло.

Освежите свой матрас

Если вы чувствуете, что из-за постоянного использования на вашем матрасе остаются некоторые неприятные запахи, вам также может помочь сода. Для этого способа матрас даже не нужно снимать с кровати и стирать. При смене постельного белья просто посыпьте его тонким слоем соды и оставьте на час.

Это вещество впитает все посторонние запахи, затем соду нужно убрать с помощью сухой ткани.

Почистите посудомоечную машину

Из-за постоянного мытья посуды ваша посудомойка может загрязниться и выделять неприятный запах. Для того чтобы избавиться от него, вам просто нужно засыпать соду в пустую машину и запустить ее на цикл полоскания.



Сода может безопасно очистить бытовые приборы / Фото Pexels

Посыпьте дорожки

Этот способ использования соды особенно полезен зимой, когда из-за гололедицы дорожки становятся скользкими. Вы можете посыпать их содой или солью, и участки дороги не будут такими опасными.