Независимо от того, каким именно вы чайником пользуетесь, обычным для газовой плитки или электрическим, внутри происходит скопление минералов и впоследствии он получает накипь. Чтобы его избежать, чайник следует мыть один раз в месяц.

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Что нужно для чистки электрического чайника

Дистиллированный белый уксус или лимонный сок;

Обезжиривающее средство для мытья посуды;

Неабразивная губка;

Пищевая сода;

Ткань из микрофибры;

Оливковое масло (по желанию).

Как почистить чайник уксусом или лимонным соком.

Шаг 1 : Заполните чайник раствором, состоящий из 50% воды и 50% дистиллированного белого уксуса или лимонного сока. Включите чайник и доведите раствор до кипения, затем выключите его. Дайте чайнику постоять не менее 20 минут, прежде чем выливать раствор.

Шаг 2 : Чтобы очистить внутреннюю часть чайника, используйте щетку с мягкой щетиной или губку, чтобы удалить оставшиеся внутри минеральные отложения. Опустите щетку или губку в чистый уксус, чтобы удалить минералы вокруг излива.



Электрический чайник можно легко отчистить / Фото Storables

Шаг 3 : Никогда не погружайте электрический чайник в воду. Это повредит нагревательный элемент. Чтобы очистить внешнюю поверхность, выполните следующие действия. Смешайте немного теплой воды и несколько капель жидкости для мытья посуды. Замочите губку в мыльную воду и протрите наружную поверхность.

Шаг 4 : Завершите наружную очистку, протерев поверхность безворсовой тканью. Если у вас чайник из нержавеющей стали, можно нанести на ткань небольшую каплю оливкового масла и протереть наружную поверхность чайника, чтобы он стал блестящим.

Шаг 5 : Соберите чайник и заполните его водой. Доведите воду до кипения, затем вылейте ее. Этот цикл полоскания позволит избавиться от остатков уксуса и минералов.