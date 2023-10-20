Эти 5 вещей можно очистить зубной пастой: результат мгновенный
Источник:Better Homes&Gardens
Если вы используете зубную пасту только для того, чтобы чистить зубы, вы упускаете немало возможностей. Зубная паста может стать отличным моющим средством и альтернативой дорогостоящим продуктам.
Если на ваших кружках остались следы от кофе, которые все никак не исчезают, или клавиши на пианино уже не так чисты, как раньше – вам поможет обычная зубная паста. О том, как ее можно использовать, рассказала эксперт по уборке. Джоли Керр.
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Карандаш и маркер
Если в вашей квартире маленький ребенок, который любит разрисовывать стены и мебель маркерами и фломастерами, ситуацию еще можно исправить. Для этого вам понадобится извлечь зубную пасту из своей ванной комнаты. Нанесите ее на места, где остался маркер и потрите круговыми движениями их салфеткой из микрофибры.
Это простое действие мгновенно удалит пятна и остатки следов от карандашей.
Низ утюга
Часто утюг со временем становится не таким блестящим, как раньше, и это не только влияет на его внешний вид, но и может снизить качество глажения или вообще повредить вещи.
Для того чтобы сохранить свой гардероб целым убедитесь, что вы регулярно чистите низ утюга, и сделать это можно и обычной зубной пастой. Для начала убедитесь, что утюг остыл, а затем нанесите немного пасты на сухую ткань и потрите им утюги. После этого удалите следы зубной пасты чистой влажной салфеткой.
Мыльный налет
Часто мыльный налет образуется в раковине на кухне и в ванной. Если ваша душевая кабинка перестала быть блестящей, вам не обязательно прибегать к химическим чистящим средствам, ведь вы всегда можете воспользоваться зубной пастой.
Для этого выжмите немного пасты на влажную салфетку из микрофибры и сильно потрите, затем прополощите ткань и хорошо протрите поверхности.
Зубная паста может убрать остатки мыла / Фото Pexels
Царапины на экране телефона
Да, оказывается, зубная паста может помочь даже с мелкими царапинами на экране вашего телефона, ноутбука или других гаджетов. Для этого нанесите немного зубной пасты на кончик пальца и зачистьте им все царапины.
Чтобы удалить остатки пасты с экрана, используйте тряпку из микрофибры.
Уберите потертости из кожи и лакированной обуви
Если у вас в своем гардеробе кожаные или лакированные ботинки, вам, вероятно, приходилось сталкиваться с неприятными царапинами или затертостями на них. Но это не значит, что вам нужно покупать новую пару: вы можете просто почистить их зубной пастой, и это поможет сделать обувь совершенно новой.
Втирайте пасту в царапины мягкими круговыми движениями, а затем тщательно очистите обувь мягкой тканью.