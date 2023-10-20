Ці 5 речей можна очистити зубною пастою: результат миттєвий

Якщо ви використовуєте зубну пасту тільки для того, щоб чистити зуби, ви втрачаєте чимало можливостей. Зубна паста може стати чудовим мийним засобом та альтернативою дорогим продуктам.

Якщо на ваших кухлях залишилися сліди від кави, які все ніяк не зникають, або клавіші на піаніно вже не такі чисті, як раніше – вам допоможе звичайна зубна паста. Про те, як її можна використовувати, розповіла експертка з прибирання Джолі Керр.

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Олівець та маркер

Якщо у вашій квартирі є маленька дитина, яка полюбляє розмальовувати стіни та меблі маркерами і фломастерами, ситуацію ще можна виправити. Для цього вам знадобиться дістати зубну пасту зі своєї ванної кімнати. Нанесіть її на місця, де залишився маркер та круговими рухами потріть їх серветкою з мікрофібри.

Ця проста дія моментально видалить плями та залишки слідів від олівців.

Низ праски

Часто праска з часом стає не такою блискучою, як раніше, і це не тільки впливає на її зовнішній вигляд, але й може знизити якість прасування чи взагалі пошкодити речі.

Для того, щоб зберегти свій гардероб цілим переконайтеся, що ви регулярно чистите низ праски, і зробити це можна і звичайною зубною пастою. Для початку переконайтеся, що праска охолола, а потім нанесіть трохи пасти на суху тканину та потріть нею них праски. Після цього видаліть сліди зубної пасти чистою вологою серветкою.

Мильний наліт

Часто мильний наліт утворюється в раковині на кухні та у ванній кімнаті. Якщо ваша душова кабінка перестала бути блискучою, вам не обов'язково вдаватися до хімічних засобів для чищення, адже ви завжди можете скористатися зубною пастою.

Для цього вичавіть трохи пасти на вологу серветку з мікрофібри та сильно потріть, після цього прополощіть тканину та добре протріть поверхні.



Зубна паста може прибрати залишки мила / Фото Pexels​

Подряпини на екрані телефона

Так, виявляється, зубна паста може допомогти навіть з дрібними подряпинами на екрані вашого телефона, ноутбука чи інших гаджетів. Для цього нанесіть зовсім трохи зубної пасти на кінчик пальця та зачистьте ним усі подряпини.

Для того, щоб видалити залишки пасти з екрана, використайте ганчірку з мікрофібри.

Приберіть потертості зі шкіри та лакованого взуття

Якщо ви маєте у своєму гардеробі шкіряні чи лаковані черевики, вам, певно, доводилося стикатися з неприємними подряпинами чи затертостями на них. Та це не означає, що вам потрібно купувати нову пару: ви можете просто почистити їх зубною пастою, і це допоможе зробити взуття зовсім новим.

Втирайте пасту в подряпини м'якими круговими рухами, а потім ретельно очистьте взуття м'якою тканиною.