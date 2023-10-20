Как быстро улучшить свое настроение: вот что говорит наука

Если вы получили плохие новости или просто начали день не с той ноги, вам стоит немного позаботиться о себе и улучшить собственное настроение. Хорошая новость: сделать это достаточно просто и это не будет стоить вам ни копейки.

Вам может показаться, что ваше настроение полностью зависит от внешних факторов, однако на самом деле это не так. Существует множество способов влиять на свое самочувствие, и о наиболее эффективных из них рассказала врач Александра Перес.

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Прогуляйтесь по парку

Короткая прогулка неподалеку от вашего дома действительно может сделать вас счастливее. Вам это может показаться вздором, и польза прогулок доказана наукой – во время ходьбы усиливается производство так называемых "гормонов счастья", помогающих регулировать настроение.

Может помочь даже короткая 10-минутная прогулка, ведь она увеличит приток крови в ваш мозг и зарядит вас энергией, а также уменьшит чувство усталости и вялости.

Полезен будет и солнечный свет, который вы получите во время прогулки. Всего 15 минут под лучами могут вызвать выработку серотонина и большего количества эндорфинов, влияющих на улучшение настроения.

Посмейтесь

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Возможно, вы замечали, что опытные ораторы пытаются подшутить перед началом выступления. Они делают это потому, что смех в группе помогает снять напряжение и тревогу и заставляет вас чувствовать себя более энергичными.

Смех может действовать и на личном уровне. Если вы испытываете стресс, попробуйте разрядить ситуацию с помощью юмора. Вы можете просмотреть смешные видео в интернете или поискать остроумные шутки, и это точно снимет тревожащую вас часть напряжения.



Смех помогает снизить тревогу / Фото Pexels

Обнимите себя

Конечно, наиболее естественная вещь в сложное время – обратиться к близким людям за физической или эмоциональной поддержкой. Дело в том, что объятия и другая физическая привязанность заставляют тело выделять окситоцин и помогают почувствовать близость важных людей в жизни.

Но если ваше настроение неожиданно портится при обстоятельствах, когда вы не можете обратиться к близким, не беда: вы можете обнять сами себя.

Эта идея сначала может показаться вам бессмысленной, но это действительно помогает. Прикосновение, даже собственное, облегчает чувство стресса и помогает почувствовать себя в безопасности.