Мы привыкли есть фиолетовые баклажаны, однако они могут быть разного вида и цвета и, несмотря на это, все равно будут сохранять одни и те же полезные свойства. О пользе баклажанов рассказала диетология Рейчел Аджмера.

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Содержат много антиоксидантов

Баклажаны содержат большое количество витаминов и минеров, а также антиоксидантов. Эти вещества помогают защищать организм от повреждений, вызванных вредными веществами, известными как свободные радикалы.

Исследования показали, что антиоксиданты могут помочь предотвратить многие типы хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.



Полезные свойства баклажанов / Фото Freepik

Снижают риск сердечных заболеваний

Исследования показывают, что благодаря содержанию антиоксидантов баклажаны могут помочь снизить риск сердечных заболеваний. Защитное действие баклажанов на сердце показали некоторые исследования.

Согласно еще одним исследованием, в течение 30 дней животных кормили сырыми или жареными баклажанами. Оба варианта улучшали работу сердца.

Держат уровень сахара под контролем

Если вы добавите баклажаны в свой рацион, можете помочь держать уровень сахара в крови под контролем.

Баклажаны содержат много клетчатки, а они могут снижать уровень сахара в крови, замедляя скорость пищеварения и всасывания сахара в организме. Более медленное всасывание поддерживает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает прыжки и падения.

Исследование Trusted Source показало, что полифенолы, содержащиеся в баклажанах, могут снижать уровень сахара в крови.

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Помогают похудеть

В баклажанах содержится много клетчатки, а также они имеют низкую калорийность, поэтому их отлично добавить в рацион, если вы имеете целью похудение. Клетчатка медленно продвигается через желудочно-кишечный тракт и может способствовать сытости.