Вот 3 признака того, что ваши проблемы со здоровьем вызваны водой из-под крана

Если в вашем кране течет жесткая вода, с течением времени она может повлиять на ваш организм не лучшим образом. И следует знать о потенциальной опасности заранее, чтобы уберечь себя.

Оказывается, водопроводная вода может быть не только не слишком вкусной, но и очень неожиданными способами влиять на ваше здоровье. И эксперты из Steam Shower Store предупреждают о трех основных сигналах, которые должны дать вам понять, что пора прекратить пить водопроводную воду.

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Как определить жесткую воду

Если в вашем доме жесткая вода, возможно, вам следует воспользоваться смягчителем воды и средствами для удаления накипи, чтобы решить эту надоедливую проблему. К тому же жесткая вода может привести и к более высоким счетам за электроэнергию. А также образование известкового налета на трубах заставляет их работать больше, чтобы перекачивать горячую воду в ваш дом.

Большинство людей замечают, что у них в доме жесткая вода после того, как начинает ощущать слегка минеральный вкус во время питья из-под крана. И хотя сначала это может показаться безвредным, длительное воздействие жесткой воды на тело может привести не только к проблемам с пищеварением, но и сухости кожи и зуда.

Зуд кожи

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Конечно, причин этого неприятного ощущения может быть множество, но если вы испытываете кожный зуд вскоре после купания, это может свидетельствовать именно о жесткой воде.

Это происходит из-за того, что водная система выталкивает достаточно много минералов. Именно эти вещества удаляют из кожи природные жиры, и поэтому она становится сухой, а впоследствии появляется и неприятный зуд.



От жесткой воды может чесаться кожа / Фото Pexels

Сухие волосы

Это еще одна часть вашего тела, на которую может серьезно повлиять жесткая вода из крана. Если она льется из вашей душевой воронки, будьте готовы к тому, что на ваших волосах также не останется естественных жиров, и они станут сухими.

Так у вас также может начать чесаться голова, поскольку жесткая вода оставит остатки на коже.

Проблемы с желудком

Если у вас есть привычка пить воду из-под крана, это может привести к некоторым расстройствам желудка. На самом деле жесткая вода считается безопасной для питья, и ее избыточное количество точно не будет полезно для вас. Если после употребления водопроводной воды у вас болит живот, обязательно проверьте ее качество и позаботьтесь об удалении известкового налета из труб.