Вот как легко накачать ягодицы и достичь долголетия: 3 основных упражнения

Упругие ягодицы могут не только придать вам уверенности и облегчить выполнение повседневных задач, но и визуально снизят талию и придадут вам более стройный общий вид. И добиться такого результата не так-то сложно.

Вы могли никогда не задумываться об этом, и накачанная попа может стать вашим ключом к долголетию. Дело в том, что ягодичные мышцы не только позволяют вам шикарно выглядеть в любой одежде, но и предотвращают большое количество травм.

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Какие упражнения для ягодиц самые лучшие

На самом деле нет движений, которые помогут мгновенно увеличить ягодицы, однако некоторые упражнения могут придать им приятный округленный вид. Такие тренировки будут полезны и для общего состояния здоровья.

С возрастом мы естественным образом теряем мышечную массу и плотность костей, что может подвергать тело травмам и боли, но силовые тренировки в целом являются жизненно важными для смягчения потери сухой массы.

– поделилась тренер Ли Тейлор Вайсман.

Сильные седалищные мышцы могут защитить ваше тело от травм и болей, а также поддержат и стабилизируют бедра. Все это сильно влияет и на движение ваших колен и лодыжек, поэтому упражнения для ягодиц могут быть вам просто необходимы.

Переменные седалищные выпады

Это упражнение не нуждается в дополнительном оборудовании, если у вас его нет, и его можно выполнять прямо дома, ведь для него не требуется много места.

Сначала встаньте ровно, поставьте ноги на ширине плеч, а руки разведите в стороны. Вы можете использовать гантели, если они у вас есть или обойтись и без них.

Вдохните воздух и отведите одну ногу назад, чтобы опуститься в выпад, где оба колена согнуты примерно на 90 градусов. Не забывайте и о сохранении правильной осанки и задействовании пресса. Переднее колено держите выше или чуть впереди лодыжки.

Затем выдохните и контролируемым движением вернитесь в исходное положение. Повторите то же упражнение с другой ногой. Это будет одно повторение, а вам следует сделать их 20 – 30 для достижения наилучшего результата.



Упражнения для ягодиц полезны для здоровья / Фото Pexels

Шаг вперед

Для этого упражнения вам понадобится куб или низкий стул, но оно поможет вам привести свое тело в форму за рекордно короткое время. Сначала станьте лицом к ящику или лестнице и держите в руках гантели.

Поставьте левую ногу на скамью, в это время держите правую на полу. Затем оттолкнитесь левой ногой, поднимите тело вверх, пока не окажетесь в положение стоя в верхней части лавы.

Сделайте паузу, затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение еще 20-30 раз для каждой ноги.

Выпады во время ходьбы

Для этого упражнения вам нужно стоять, подняв ноги вместе. Пару гирь держите на высоте плеч, а локти согните перед телом. Сделайте шаг вперед и согните колени, чтобы опуститься в выпад. Остановитесь, когда обе ноги образуют углы в 90 градусов.

Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение еще несколько раз.