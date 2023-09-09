Мозг – это очень важный орган в человеческом теле. Он не только управляет им, но позволяет вам двигаться, думать, чувствовать и дышать. И именно поэтому подпитывать его нужно правильно.

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Черника

Фактически все ягоды полезны для здоровья мозга, однако черника занимает первое место в этом списке. Она может обеспечить организм необходимыми питательными веществами – витамином С, К и марганцем.

Все эти соединения помогают стимулировать приток крови к мозгу, что приводит к улучшению концентрации.

Ученые из Public Health Nutrition в 2019 году провели исследования и доказали, что люди, регулярно употребляющие овощи и фрукты, и в частности чернику, менее склонны к развитию деменции, когнитивных нарушений или болезни Альцгеймера.

Диетология Джулия Зумпано убеждена, что черника – это одна из лучших ягод, которые вы только можете добавить в свой рацион.



Черника очень полезна для мозга / Фото Pexels

Лиственная зелень

Если вы не любите капусту и шпинат, подумайте снова, ведь эта зелень может делать невероятные вещи с вашим мозгом. Такие продукты наполнены питательными веществами, в частности, витамином К, бета-каротином, витамином Е и фолиевой кислотой.

Помните и о том, что витамин Е является антиоксидантом, который может защитить клетки от повреждения свободными радикалами Однако витамин К и бета-каротин также связаны с улучшением работы мозга и помогают улучшить память и познание. Если вы не знаете, как увеличить потребляемое количество листовой зелени, вы можете добавить горсть шпината к полосе, запекане или салату.

Яйца

Яйца довольно популярны для завтрака продукты, и не зря. Они не только недороги и могут быть очень полезны для здоровья, особенно когда речь идет о мозге.

Одно из исследований в The American Journal of Clinical Nutrition показало, что регулярное употребление яиц действительно связано с улучшением когнитивных функций у здоровых людей. Это происходит из-за того, что яйца богаты веществом холин, а он связан с уменьшением воспаления и способствует работе мозга. Это вещество также связывается с улучшением памяти и связью между клетками мозга.