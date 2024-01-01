Стать утренним человеком просто: 6 шагов, действительно работающих

Просыпаться ранним утром – это необходимость для многих людей. Но можно научиться вставать утром без будильника, и чтобы это не доставляло вам дискомфорта – главное знать несколько секретов.

Возможно, вам приходилось слышать, что вы либо утренний человек, либо нет. Что ж, по сути это не так. Несмотря на то, что хронотипы действительно существуют, это не значит, что вы не можете научиться вставать рано и даже получать от этого удовольствие. И эксперт Алекса Меллардо рассказала, как это делать.

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Начинайте постепенно

Стать утренним человеком – это, к сожалению, не трансформация за одну ночь. На самом деле это постепенный процесс, так что вам следует начать с постепенной корректировки времени пробуждения. Так вы дадите своему организму время для того, чтобы адаптироваться к новому расписанию, а стабильный подход сделает переход на новый график более управляемым.

Кроме того, именно так вы можете установить четкий и устойчивый распорядок дня.

Не настраивайтесь на неудачу с самого начала. Начиная это путешествие, выберите несколько дней в неделю, чтобы быть утренним, и какие вечерние и утренние процедуры помогут вам добиться успеха,

– поделилась диетолог Дестини Муди.

Откажитесь от затемняющих штор

Просыпаться в темноте чрезвычайно трудно. В таких обстоятельствах единственное, что хочется сделать, когда звонит будильник – так это выключить его и вернуться к сладкому сну.

Другое дело – когда солнце светит вам прямо в окошечко. Такой подход поможет вам проснуться естественным образом и даже синхронизирует ваши внутренние часы с внешней средой.

Вставайте, как только зазвонит будильник

Да, соблазн нажимать на кнопку "отложить" существует постоянно, однако для того чтобы стать утренним человеком, вам нужно его преодолеть. Вы сможете просыпаться рано только в случае, если научитесь становиться с постели сразу после того, как прозвенит будильник.

Вялость и растерянность после пробуждения называются инерцией сна, и использование отложения на будильнике только увеличивает его, потому что это нарушает ваш сон. Так что, скорее всего, вы будете чувствовать себя лучше, если сразу встанете с постели.



Будильник не стоит откладывать / Фото Pexels

Выберите приятный будильник

Если от одного звука будильника у вас идут муравьи спиной, пора заменить сигнал. Выберите такую мелодию или песню, которая мягко подтолкнет вас очнуться, а не подкинет с кровати.

Громкие и резкие звуки будильника могут быть эффективными, ведь вы сразу пробуждаетесь. Но происходит это из-за того, что организм производит адреналин, как только вы просыпаетесь, и вы начинаете день в стрессе еще до того, как ваши ноги коснутся пола.

Не пересыпайте в выходные

Последовательность – это именно то, что имеет решающее значение при настройке ваших внутренних часов. Избегайте чрезмерного сна в выходные и старайтесь просыпаться примерно в одинаковое время. Так что ваше тело сможет установить надежный ритм в течение всей недели.

Расслабьтесь накануне вечером

Плавная и слаженная утренняя рутина начинается еще вечером. Для того, чтобы легко проснуться, спланируйте еще с вечера, как именно пройдет ваше утро, создайте успокаивающую атмосферу перед сном, чтобы сигнализировать телу, что пора расслабиться.

Для того чтобы легко просыпаться, вы должны проспать по крайней мере 7 – 8 часов в сутки. Итак, настройте свой распорядок дня так, чтобы ложиться вовремя и не сбивать его.