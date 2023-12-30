К счастью определить первые симптомы заболевания можно, если знать, на что смотреть. И доктор Саша Хаддад поделилась тремя неочевидными признаками того, что ваше тело "устремляется к диабету 2-го типа".
Интересно Эти 5 простых советов помогут защитить зубы и избежать лишних походов к стоматологу.
Темная шея
Доктор Саша Хаддад рассказала, почему у людей появляется диабет 2-го типа.
Диабет 2 типа возникает из-за выбора образа жизни, например неправильное питание, низкие физические нагрузки и ожирение. Следовательно, ваше тело становится устойчивым к инсулину, и уровень сахара в крови резко возрастает, что приводит к проблемам со здоровьем.
– поделилась она.
Так что если ваша кожа в области шеи начинает темнеть и становится как бархат, это может быть одним из первых признаков диабета. Одна из причин обесцвечивания кожи – это бархатное потемнение, которое обычно возникает в местах кожных складок.
Эта гиперпигментация может сопровождаться утолщением кожи.
Первые признаки диабета можно заметить на шее / Фото Pexels
Кожные метки
Еще один тревожный признак, на который следует обратить внимание – это образование телесного цвета на коже, которые также называются кожными пятнами.
Это может быть небольшой рост эпидермальной и дермальной тканей, размером от одного до нескольких миллиметров. Обычно они появляются на поверхности кожи на небольшой ножке.
Грибковые инфекции
И последний признак, что может сигнализировать о том, что ваше тело следует к диабету – это многочисленные грибковые инфекции, поражающие подмышки и пространство между пальцами ног.
Тревожным это становится потому, что именно высокий уровень сахара в крови создает лучшие условия для роста разнообразных грибков.