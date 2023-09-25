Как правильно чистить вытяжку: это нужно знать

Вытяжка – это очень важный элемент любой кухни, однако для того чтобы она работала хорошо, вы должны ее регулярно чистить. И сделать это может быть непросто, но советы эксперта точно вам помогут.

Кухонные вытяжки нужны для того, чтобы улавливать жир, дым и другие загрязнители воздуха и не давать им распространяться на вашу кухню. Впрочем, в вытяжке грязь не исчезает, а накапливается, поэтому ее нужно чистить. И как это правильно делать, рассказал эксперт по Viking Range Дориан Олсен.

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Как правильно чистить вытяжку

Очистка внешней стороны вытяжки – это самая простая, но также необходимая задача. Но если вы хотите начать с самой сложной работы, вам следует начать с расположенной наверху поверхности. Обычно между ней и верхними полками или потолком совсем немного места, поэтому добраться до него непросто. Но именно там накапливается немало грязи, так что убедитесь, что вы очистили ее качественно.

Для того чтобы извлечь фильтры из вытяжки, вам нужно подтолкнуть их вверх настолько, чтобы вы смогли наклонить их и вытащить боком. После этого загляните внутрь вытяжки: туда, где работает вентилятор. Вы будете удивлены, сколько пыли и жира там может быть.



Вытяжку нужно чистить и изнутри.

Некоторые люди извлекают части вентилятора, чтобы очистить их, однако Дэниел Олсен не советует этого делать, ведь это может повредить вашу технику. Впрочем, вы должны очистить любые пятна жира, которые заметите внутри вытяжки.

Если фильтры чистить регулярно, их не должно быть много. Если вы видите много накопленного жира, позвоните в профессиональную службу чистки воздуховодов или в компанию, обслуживающую бытовую технику, и попросите кого-нибудь проверить корпус вентилятора и воздуховод наружу,

– поделился Олсен.

Для чистки грязи используйте губку или тряпку, пропитанную смесью воды и моющего средства. Но если теплая мыльная вода не помогает против жира, вы можете добавить в нее пищевую соду или уксус.

Не забудьте при очистке вытяжки помыть и фильтры. Обычно они состоят из двух частей – сетки и перегородки. Самый простой способ помыть сетку – поместить ее в посудомоечную машину. Однако убедитесь, что ваша сетка не сделана из алюминия, тогда лучше отмыть ее вручную без использования химических чистящих средств и сильного напора воды.