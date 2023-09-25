Як правильно чистити витяжку: це потрібно знати

Витяжка – це вкрай важливий елемент будь-якої кухні, проте для того, щоб вона працювала добре, ви повинні її регулярно чистити. І зробити це може бути непросто, проте поради експерта точно вам допоможуть.

Кухонні витяжки потрібні для того, щоб вловлювати жир, дим та інші забруднювачі повітря та не давати їм поширюватися вашою кухнею. Втім, у витяжці бруд не зникає, а накопичується, саме тому її потрібно чистити. І як це правильно робити, розповів експерт з Viking Range Доріан Олсен.

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Як правильно чистити витяжку

Очищення зовнішньої сторони витяжки – це найпростіше, проте також необхідне завдання. Та якщо ви хочете почати з найскладнішої роботи, вам варто почати з поверхні, що розташована нагорі. Зазвичай між нею та верхніми полицями чи стелею зовсім небагато місця, тому дістатися до неї непросто. Та саме там накопичується чимало бруду, тож переконайтеся, що ви очистили її якісно.

Для того, щоб витягти фільтри з витяжки, вам потрібно підштовхнути їх вгору настільки, щоб ви змогли нахилити їх і витягти боком. Після цього зазирніть всередину витяжки: туди, де працює вентилятор. Ви будете здивовані, скільки пилу та жиру там може бути.



Витяжку потрібно чистити і зсередини / Фото Pexels

Деякі люди витягають частини вентилятора, щоб очистити їх, проте Деніел Олсен не радить цього робити, адже це може пошкодити вашу техніку. Втім, ви маєте очистити будь-які плями жиру, які помітите всередині витяжки.

Якщо фільтри чистити регулярно, їх не повинно бути багато. Якщо ви бачите багато накопиченого жиру, зателефонуйте в професійну службу чищення повітроводів або в компанію, що обслуговує побутову техніку, і попросіть когось перевірити корпус вентилятора та повітропровід назовні,

– поділився Олсен.

Для чищення бруду використовуйте губку чи ганчірку, просякнуту сумішшю води та мийного засобу. Та якщо тепла мильна вода не допомагає проти жиру, ви можете додати до неї харчову соду чи оцет.

Не забудьте під час очищення витяжки помити й фільтри. Зазвичай вони складаються з двох частин – перегородки та сітки. Найпростіший спосіб помити сітку – помістити її в посудомийну машину. Проте переконайтеся, що ваша сітка не зроблена з алюмінію, адже тоді краще відмити її вручну без використання хімічних засобів для чищення та сильного напору води.