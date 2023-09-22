5 правил организации маленькой кухни: туда влезет все

Если в вашем доме маленькая кухня, не стоит расстраиваться, ведь даже небольшое пространство может быть очень удобным, если вы правильно его организуете. Убедитесь, что ваши вещи разложены на кухне правильно.

В организации столь важного помещения, как кухня, размер очень часто не главный. Самое важное – это то, как вы организуете его и расставите предметы быта и техники. Советами о том, как нужно расставлять вещи на кухне, поделился эксперт Джордж Форсайт.

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Создайте кухонные зоны

Первое правило, которое вы примените к своей кухне – зонирование. В частности, у вас должен быть отдельный шкафчик для моющих средств и отдельный – для сухой крупы. Таким образом вы всегда будете знать, где искать вещи у себя дома.

Но если для каждой группы предметов нет отдельной полочки, вам придется подойти к организации пространства с большей креативностью.

В небольших кухнях, где зоны расположены около друг друга или даже пересекаются в некоторых случаях, это помогает еще больше разбить деятельность; зона приготовления чая/кофе, зона приправ, зона выпечки и так дальше. Сгруппируйте необходимые предметы вместе в контейнеры или корзины, а затем перемещайте их по кухне при необходимости,

– рассказала дизайнер кухонь Эмма Коуберн.

Не храните на кухне случайные вещи

Скорее всего, вы храните на кухне немало вещей, которыми не пользуетесь каждый день, но если ваше пространство для приготовления очень маленькое, возможно, целесообразно переместить их в другую комнату.

В частности, вы можете перенести из кухни лишнюю посуду, бытовую технику, которую редко используете и другие бытовые принадлежности. Оставьте на своей кухне только самое необходимое.

Держите столешницы чистыми

Это может показаться странным правилом, не касающимся организации кухни, но вы удивитесь, насколько чистота в помещении может зрительно увеличить его. А на маленькой кухне минимализм крайне важен.

Убедитесь, что приборы на столах не хранятся, а также складывайте всю посуду, сковородки и кастрюли на полке, а не оставляйте их на плите или столешницах.



Держите свою кухню в чистоте / Фото Pexels

Установите угловые шкафы

В маленьких помещениях очень важно использовать все имеющееся пространство и в том числе и углы. Такие шкафы могут быть неудобными для хранения некоторых предметов, однако если вы продумаете все как следует, то места на вашей кухне точно станет больше.

Храните пищу эффективно

На маленькой кухне вы должны убедиться, что еда не занимает больше места, чем необходимо. После того, как вы приносите продукты домой, снимите с них громоздкую упаковку и переложите все сухие продукты – крупы, орехи, муку и сахар в удобные многоразовые контейнеры.

"Сохраняйте запас продуктов, чтобы покупать только те продукты, которые вам нужны, таким образом вы не перекупите продукты и не переполните свои шкафы", – рассказала домашняя организатор Эмма Джордж.