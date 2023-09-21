Если вы собираетесь в магазин, чтобы выбрать мясо, вы сначала должны проверить, действительно ли оно безопасно для вас. Врач и эксперт по питанию Тебе Амидор рассказал, на что именно следует обращать внимание.

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Этикетка мяса

Если вы приобретаете мясо в магазине и оно упаковано, внимательно прочтите всю информацию на этикетке. Убедитесь, что срок годности еще действительно, а также обратите внимание на цену мяса, ведь она тоже многое может сказать о его качестве.

На некотором мясе также могут быть сведения о питательной ценности продукта, информации о его приготовлении и стране происхождения.

Используйте свои ощущения

Когда вы выбираете мясо или птицу, не забывайте и о том, чтобы использовать органы осязания, обоняния и зрения. Проверьте мясо на ощупь и убедитесь, что оно достаточно жесткое; также убедитесь, что упаковка надежно закрыта, на ней нет дырок или избыточной жидкости.

Кроме того, мясо должно быть холодным и не иметь запаха. Если вы приобретаете свинину, она должна иметь розово-красный цвет, а жир должен быть белым без темных пятен.



Мясо нужно проверить на цвет и запах. Фото Pexels

Говядина должна иметь ярко-вишневый цвет. Если же мясо алое, это значит, что оно довольно долго контактирует с воздухом. Если вы приобретаете баранину, убедитесь, что она имеет нежно-розовый или красный цвет.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Мясо по акции

Если в магазине есть акция на мясо, это может означать, что конец срока годности приближается. Так что такой продукт стоит покупать только в том случае, если вы планируете приготовить его в тот же день.

Также убедитесь, что вы упаковываете мясо отдельно от других продуктов, чтобы избежать заражения. После того, как вы купили мясо, делайте как можно меньше остановок, поспешите домой и сразу же положите его в холодильник.