Нагар с утюга исчезнет навсегда: простой способ

Со временем на любом утюге появляется неприятный нагар, который может не только испортить внешний вид вашего утюга, но и повредить одежду, которую вы будете гладить. Впрочем, убрать пятна с утюга не так сложно, как может показаться.

Для того, чтобы сделать глажку одежды наиболее безопасной и приятной, хотя бы время от времени вам нужно чистить утюг от возникающего на нем нагара. И для этого совсем не обязательно использовать химические моющие средства. Как почистить утюг дома, рассказала эксперт по уборке Кристи Келлог.

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Как почистить утюг

Если вы хотите отчистить утюг, убедитесь, что вы делаете это тогда, когда он выключен и не горячий. Для этого используйте пасту из пищевой соды. Соду следует смешать с водой, а затем очень осторожно натереть смесью дно утюга.

Впрочем, убедитесь, что сода не попала в отверстия для пара, ведь это может в дальнейшем помешать работе утюга.

А для того чтобы почистить отверстия для пара, вы можете взять ватные палочки. Для этого смочите их в белом уксусе, ведь это вещество отлично борется с грязью. Кристи Келлог также рекомендует использовать тряпку, смоченную в уксусе, если у вас нет пищевой соды.



Утюг может отмыть сода / Фото Pexels

Если на дне утюга есть устаревшие пятна, вы можете положить его прямо на полотенце с уксусом и оставить на 30 минут, и после этого пластина будет выглядеть как новая. Вы также можете залить воду с уксусом в отсек для воды и хорошо пропарить утюг.

Еще одно вещество, которое может легко удалить грязь с утюга – средство для снятия лака, которое точно найдется в вашем доме. Нанесите средство на ватный диск и осторожно протрите пятна. Но не забудьте открыть окна, чтобы не вдохнуть слишком много химических испарений.