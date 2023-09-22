Часто так бывает, что во время ремонта или каких-либо других дел краска нечаянно разливается на ковер. Пятна от краски – масляной или латексной можно удалить из волокон ковра. Нужно проявить немного терпения и использовать несколько чистящих средств.

Смотрите также Как отчистить в домашних условиях бархатный диван: простые правила

О том, как лучше очистить ковер от краски рассказала Мэри Марлоу Леверетт, которая имеет более чем сорокалетний опыт работы и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства и методах удаления пятен.

Когда счищать краску с ковра

Если вы разлили краску на ковер, вам нужно счищать ее сразу. Быстрая обработка поможет избежать пятна, которое затем будет сложнее удалить.

Конкретные этапы удаления пятен и необходимые материалы зависят от типа используемой краски и от того, влажна она или сухая. Краски на водной основе легко удалить с ковров, чем краски на масляной основе. Если пролитая латексная или масляная краска велика, удалить все следы из ковра может быть невозможным.

Если очистка описанными ниже методами не поможет, попытайтесь вызвать на помощь профессионального специалиста по чистке ковров.



Как отчистить пятно от краски на ковре / Фото Pexels

Что нужно для удаления свежего пятна

Тупой нож или старая кредитная карта

Бумага полотенец или белые тряпки

Удаление засохшей краски

Маленький сосуд;

Мыло для мытья посуды;

Щетка с мягкой щетиной или старые зубные щетки;

Тупой нож;

Бумага полотенец или белые тряпки;

Ручной отпариватель для одежды;

Удаление масляной краски;

Тупой нож;

Ручной отпариватель для одежды;

Скрепка для бумаги;

Бумажные полотенца;

Растворитель для краски (уайт-спирит, растворитель для краски или скипидар);

Белые хлопчатобумажные тряпки;

Мыло для мытья посуды;

Кисточка с мягкой щетиной.

Как удалить свежую краску с ковра с помощью бумажного полотенца

Пятна краски следует собирать, пока они свежие, тогда их легче всего удалить. Для латексных и других красок на водной основе, таких как пальчиковые краски и акварель, выполните следующие действия. Чтобы снять влажную краску, используйте тупой край ножа или край старой кредитной карты. Никогда не трите пятно, потому что это приведет к проникновению краски глубже в волокна ковра. Влажным бумажным полотенцем или белой тряпкой промокните оставшуюся краску на поверхности ковра. Когда краска перейдет с ковра на тряпку, перейдите на чистый участок полотенца. Не переставайте промокать, пока вся краска не исчезнет. Высушите чистое место свежей тканью или полотенцем. Затем дайте ковру полностью высохнуть на воздухе.



Как отчистить пятно от краски на ковре / Фото Good House

Как удалить краску с помощью мыла для мытья посуды

Если вы не заметили пятна краски, когда они были еще свежими, а теперь они высохли, попробуйте следующий метод. Способ будет работать для красок на аква базе, а не на масляной. Смешайте раствор горячей воды и несколько капель жидкости для мытья посуды в небольшой миске. Окуньте кисть с мягкой щетиной (хорошо подойдет старая зубная щетка) в раствор и пропитайте засохшее пятно краски. Оставьте на пять минут, чтобы краска размягчилась. Соскребите и очистите краску Как только краска станет размягчаться, тупым ножом аккуратно соскребите краску с волокон ковра. Промокните пятно влажным бумажным полотенцем или тканью, пока краска не впитается. При необходимости нанесите больше горячего мыльного раствора кистью. Продолжайте работать, пока краска не исчезнет. Помните, нельзя тереть, иначе краска может размазаться. Если горячий мыльный раствор не смягчит краску, обдайте ее паром из ручного отпаривателя для одежды. Не кладите насадку отпаривателя или горячий утюг непосредственно на ковер, так как это может расплавить волокна. Продолжайте медленно соскребать и промокать, пока краска не исчезнет. После удаления краски дайте ковру высохнуть на воздухе. Затем хорошо пропылососьте это место, чтобы поднять волокна ковра и собрать оставшиеся частицы краски.



Как отчистить пятно от краски на ковре / Фото Shutterstock

Удаление пятен масляной краски из ковра