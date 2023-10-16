Вот как отбелить носки: они снова будут выглядеть новыми

Белые носки остаются белыми в течение совсем недолгого времени. Стоит вам пройтись в них по грязному полу, и они мгновенно приобретают серый цвет. Однако ситуацию можно легко исправить с помощью нескольких лайфхаков.

Если у вас накопилась куча грязных носков, требующих отбеливания, вы должны знать, что обычная стирка в машинке не всегда бывает достаточно эффективной. И вы можете использовать вещи, которые точно найдутся у вас в амбаре: пищевую соду, уксус и перекись водорода. О том, как лучше отстирать носки, рассказала Дженнифер Беттс.

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Пищевая сода

Вместо того чтобы выбрасывать слишком загрязненные белые носки, вы можете замочить их в пищевой соде. Для этого вам нужно наполнить раковину или таз с теплой водой, посыпать эту воду большим количеством соды.

Затем положите носки в эту смесь и оставьте их на несколько часов, чтобы сода подействовала. Отожмите их и забросьте в стирку. К вашему порошку или жидкому моющему средству добавьте чашку пищевой соды. А в ополаскиватель можно добавить немного белого уксуса для смягчения ткани.

Кипяток

Другой надежный способ отбелить носки – использовать вскипяченную воду. Для этого вам нужно взять пол стакана лимонного сока, немного моющего средства посуды и воду, залитую в большую кастрюлю.

Поставьте эту смесь на огонь и доведите воду до кипения. Оставьте в ней носки на 20 минут. После этого забросьте предметы гардероба в обычный цикл стирки.



Носки можно отстирать при высокой температуре / Фото Pexels

Как отбелить носки уксусом

Уксусная кислота, которая есть в белом уксусе, прекрасно разбивает грязь и удаляет пятна из белых носков. Для использования этого метода вскипятите несколько стаканов воды и добавьте к ней свои грязные носки и одну чашку белого уксуса. Оставьте одежду в этой смеси на ночь, и после этого постирайте их как обычно.

Используйте моющее средство для посуды

Вам может показаться, что моющее средство не предназначено для того, чтобы стирать одежду, однако она очень хорошо справится с пожелтевшим пластиком, а значит, также может и отбелить носки.

Для того чтобы отбелить носки таким способом, вам нужно наполнить раковину или таз теплой водой, а затем добавьте к ней моющее средство. Оставьте в смеси носки на несколько часов или на ночь, а затем постирайте в стиральной машине.