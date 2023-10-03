Почистить серебро можно в считанные минуты: надежный способ

Если у вас есть серебряные украшения или столовое серебро, все эти предметы нужно регулярно чистить, чтобы поддерживать их блестящими и привлекательными. И эта задача совсем не так сложна, как вам могло бы показаться.

Для того чтобы очистить серебро, вам понадобится всего несколько минут и те вещи, которые вы точно найдете в своем амбаре. Советами о том, как лучше очистить этот металл, поделилась эксперт по биологии Эмили Эстеп.

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Как правильно почистить серебряные предметы

Очистка серебряных украшений, а особенно легко и быстро тускнеющих, скорее всего, не является одной из задач, за которую вы беретесь регулярно. Но несмотря на то, что этим делом часто пренебрегают, оно крайне просто в исполнении.

Но вы должны знать, что разное серебро нужно чистить по-разному. В частности, чистое серебро, которое наиболее часто встречается, содержит 99,9% серебра, и описанные ниже способы подходят для него идеально. Также существует стерлинговое серебро, который также содержит 7,5% меди – и именно она является главной причиной тусклости украшений. Впрочем, его довольно легко удалить, и такие украшения достаточно долговечны.

И если у вас есть посеребренные украшения, это означает, что слой серебра на них очень тонкий, и во время чистки вам следует быть очень осторожными.

Для того чтобы почистить серебро, вам понадобятся:

зубная щетка;

тряпка из микрофибры;

большая миска;

средство для мытья посуды;

пищевая сода.

Первое, что вам нужно сделать, это набрать в большую миску теплую воду и добавить к ней несколько капель жидкого моющего средства. Перемешивайте смесь до образования пузырьков и оставьте в ней украшения на 5 – 10 минут.



Чистить серебро нужно в теплой воде / Фото Pexels

Возьмите зубную щетку и очистите любые щели и труднодоступные места на ваших украшениях и прополощите их в теплой воде. Для того чтобы высушить их, осторожно протрите серебро тряпкой из микрофибры, однако избегайте использования бумажных полотенец, ведь они могут поцарапать ваши украшения.

Если же грязь на серебре более устойчива, вы можете изготовить пасту из пищевой соды. Для этого смешайте две ложки соды и ложку воды, затем осторожно потрите этой смесью изделия. Дайте пасте полностью высохнуть, прежде чем смывать ее.