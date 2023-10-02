Если вы хотите в конце концов свою раздельную доску от микробов и бактерий, вы должны знать, как правильно ее чистить после нарезания пищи. Это важно не только для того, чтобы пользоваться доской подольше, но и для того, чтобы сохранить продукты в безопасности.

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Как почистить деревянную доску

Наверное, вам не секрет, что разделочную доску нужно чистить после каждого использования. Однако ежемесячно вы должны ее очищать, дезинфицировать и смазывать, чтобы она служила дольше и была эффективной. Но если вы используете доску очень часто, делать это придется каждые несколько недель.

Первое правило, которое вы должны запомнить: ни за что не кладите разделочную доску в посудомоечную машину, ведь вода может вызвать трещины и деформацию доски. Маленькие трещинки, которые образуются в древесине, могут стать питомником бактерий и вызвать немало болезней пищевого происхождения.



Доску нужно чистить вручную / Фото Pexels

После каждого использования мойте доску вручную. Для этого уберите все остатки пищи и промойте горячей водой. Нанесите на дерево моющее средство и потрите его губкой или щеткой для посуды.

Если на вашей доске остались любые следы ножа или царапины, тщательно почистите их, чтобы не оставить никаких бактерий. Не забудьте и то, что чистить нужно обе стороны доски, ведь части пищи могут попадать и на противоположную сторону доски.

Последний, но не менее важный шаг очистки раздельной доски – необходимо тщательно просушить чистой тканью или бумажным полотенцем. Не убирайте доску в шкаф, пока она полностью не просохнет.