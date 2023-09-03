Вот как быстро похудеть в бедрах: ответ удивит

Похудеть в конкретном участке тела может оказаться непросто, однако эти советы могут изменить ситуацию. Всего несколько упражнений и изменений в питании помогут вам быстро добиться результата.

Для того чтобы уменьшить процент жира на ваших ногах, вам нужно действовать по той же схеме, как и при обычном похудении – сжигать больше калорий, чем вы потребляете.

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Тренируйте ягодичные мышцы

Если вы задались целью похудеть в бедрах, учитывайте, что вы начнете терять вес во всем теле. Но фитнес-эксперт Адриана Джентиле убеждена, что наиболее эффективными упражнениями для похудения в бедрах будут тренировки ягодиц с сопротивлением.

Она утверждает, что во время тренировок вы должны привлечь все три ягодичных мышц, и именно такие упражнения увеличат ваши ягодицы и визуально уменьшат бедра.

Сосредоточьтесь на основных упражнениях

К сожалению, вы не можете точечно тренировать одну часть тела и терять вес только в ней. То, что вам стоит сделать, так это заниматься обычными упражнениями на разные группы мышц.

Важно также тренировать ваш пресс, ведь именно эта мышца, если она крепкая, даст вам силы для более интенсивных тренировок. Также подумайте о том, чтобы повысить интенсивность тренировок.

Ешьте больше протеина

Конечно, не стоит сразу добавлять в свой рацион протеиновые порошки, однако белок действительно может быть полезным, если вы пытаетесь укрепить мышцы и потерять немного веса.



Протеин полезен для похудения / Фото Pexels

Исследования показали, что люди, придерживающиеся диеты, богатой нежирным белоком, имеют наилучшую массу тела. Белки позволяют вам чувствовать сытость в течение длительного времени и помогают удерживать тело в оптимальном весе. Хорошими вариантами питательного белка могут стать орехи, курица или индейка.

Потребляйте клетчатку

Правильное питание играет очень важную роль в похудении и убедитесь, что во время каждого приема пищи на вашей тарелке достаточно овощей и фруктов. Впрочем, не забывайте о том, что нужно пить немало воды, ведь потребление клетчатки без воды может привести к газообразованию и вздутию живота.

Это может напоминать жир, однако не таково. Так что старайтесь пить по 8 стаканов воды каждый день.