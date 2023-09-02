Очень часто люди стремятся добиться быстрого результата в потере веса и забывают о том, что этот процесс может навредить здоровью, если пытаться худеть слишком быстро. Но независимо от того, хотите ли вы покрасоваться в купальнике, пойти на свадьбу или уехать в отпуск, сбрасывать килограммы стоит неспешно.

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Ходьба

Если вы ищете способ быстро похудеть, не прилагая больших усилий, длительные прогулки станут отличным вариантом. А если вы будете ходить по маршруту с небольшим наклоном вверх, вы сможете сжигать на 15% калорий больше.

Но чем круче подъем, тем быстрее вы будете худеть, ведь вы напрягаете немало мышц. Кроме того, забудьте о том, что медленные упражнения помогают худеть – попробуйте сделать свои тренировки как можно энергичнее и интенсивнее, и это точно ускорит потерю килограммов.



Ходьба полезна для похудения / Фото Pexels

Выполняйте комплексные упражнения

Лучшими упражнениями для похудения все еще остаются те, которые привлекают одновременно несколько суставов. Попробуйте те тренировки, в которых много движений нижней частью тела. Такие упражнения привлекают три наибольшие группы мышц тела: подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и квадрицепсы.

Если вы будете заниматься интенсивно, это повлечет за собой небольшие разрывы мышечных волокон – в таком случае вы почувствуете эффект, похожий на ожог, и организму нужно будет использовать очень много энергии, чтобы восстановить разрывы.

Ешьте яйца на завтрак

Для поддержания здорового веса вам следует добавить в свой рацион больше белка, ведь это поможет сдержать аппетиты позже и употребить меньше вредной пищи. Убедитесь, что вы своевременно завтракаете, ведь исследования показали, что люди, которые не пропускали завтрак, худели гораздо быстрее и проще.

Высыпайтесь

Оказывается, даже 6-8 часов спокойного ночного сна помогают вам быстрее сбрасывать вес. Убедитесь, что во время ночного отдыха вас не отвлекают посторонние звуки, свет или запахи.

Кроме того, постоянное увеличение продолжительности сна, даже на 30 минут на ночь, и соблюдение регулярного времени ложения и пробуждения может повысить вашу бдительность и помочь подготовиться к тренировке,

– поделился Чери Мах, эксперт по сну.

Улучшите свою гибкость

Очень часто во время похудения люди уделяют немало внимания силовой тренировке и стремятся сформировать крепкие мышцы, однако не стоит забывать и о растяжках, которые нужно делать после каждого занятия спортом.

Попытайтесь дать себе время остыть после интенсивных упражнений и делать растяжки, удерживая каждую позу 20 – 30 секунд, и это точно даст положительный результат.