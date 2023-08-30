Одна ошибка при чистке зубов приводит к серьезным проблемам: вы тоже это делаете

Вы, вероятно, уверены, что умеете чистить зубы, ведь делаете это в течение всей своей жизни. Что ж, по сути, скорее всего, это не так. Одна вещь, которую делают почти все люди во время этого ритуала, сводит на нет все ваши усилия.

Правильная гигиена полости рта – это то, чем вы должны начинать и заканчивать свой день, ведь это может улучшить ваше здоровье, повысить уверенность в себе и уберечь от лишних походов к стоматологу. Впрочем, вы точно допускаете эту распространенную ошибку.

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Как правильно чистить зубы

Есть всего одна вещь, которой вы должны избегать при чистке зубов, и это смывание воды после окончания этого процесса. Видимо, вы привыкли полоскать рот сразу же после чистки зубов, но делать это, оказывается, не нужно.

Это может показаться неразумным, но полоскание сразу после чистки смывает богатую фтором зубную пасту, оставшуюся на ваших зубах. Фтор как супергерой для вашей эмали защищает ее от сил гниения. Примите причудливое ощущение, когда зубная паста задерживается – это ваше секретное оружие,

– объяснил стоматолог Алан Кларк.

Кроме этого необычного правила есть еще несколько вещей, которые вы должны делать во время чистки зубов. Прежде всего, придерживайтесь правила двух минут – именно в течение такого количества времени вы должны чистить свои зубы и не отвлекаться ни на что другое.



Чистка зубов крайне важна для здоровья / Фото Pexels

Вам может показаться, что вы очищаете всю грязь из зубов, десен и языка гораздо быстрее, однако это не так. К тому же, попробуйте использовать разные движения щеткой, ведь только так вы можете добиться наилучшего результата.

Используйте нежные круговые движения, чтобы создать артистизм, достигнув каждого уголка и щели. Думайте об этом как о творческом выражении любви к себе, а о своей улыбке как о шедевре,

– поделился доктор Кларк.

Не забывайте и о том, чтобы держать щетку под углом 45 градусов к десне – это поможет вычистить весь налет и сделать дыхание свежим на весь день. Также попробуйте чистить верхние зубы сверху вниз, а нижние наоборот – снизу вверх.