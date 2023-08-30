Диетологиня Никола Шубрук рассказала об основных питательных преимуществах рыбьего жира для здоровья.

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Что такое рыбий жир

Рыбий жир богат питательными веществами источник витаминов и незаменимых жирных кислот. Его получают из печени рыб и внутренних органов морской рыбы. Доступен он в виде жидкой или капсюльной добавки. По составу он отличается от рыбьего жира, добываемого из тел жирных сортов рыб (омега-3).



Рыбий жир имеет много преимуществ / Фото из Pexels

5 главных преимуществ для здоровья рыбьего жира

Поддерживает здоровье сердца

Главным ингредиентом рыбьего жира является жирная кислота омега-3 (полиненасыщенный жир). Это очень важная для человека жирная кислота, поскольку человеческий организм не может ее производить, поэтому нам нужно получать ее из пищи. Жирные кислоты омега-3 полезны для сердца. Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 могут помочь снизить кровяное давление.

Улучшает настроение

Жирные кислоты омега-3 являются питательными веществами для мозга. Исследования показали, что жирные кислоты омега-3 могут уменьшать тревожность и улучшать когнитивные функции. В исследовании было обнаружено, что те, кто регулярно употреблял рыбий жир, имели меньше симптомов депрессии.

Улучшает память

Журнал Nutrition Journal опубликовал статью, в которой предположил, что пять недель ежедневного приема жирных кислот омега-3 могут улучшить когнитивные функции у людей 51-72 лет.

В 2018 году систематический обзор показал, что прием добавок жирных кислот омега-3 обычно коррелирует с улучшением когнитивных функций, особенно у людей с низким исходным уровнем жирных кислот в организме.

Поддерживает здоровье костей

Рыбий жир является отличным источником витамина D, который необходим, чтобы помочь организму усваивать кальций – жизненно важный минерал для костей из кишечника. Ей

Помогает при ревматоидном артрите

Благодаря противовоспалительному действию жирных кислот омега-3 и витамина D, оказывается, что рыбий жир может быть полезен людям с ревматоидным артритом, помогая снизить боль.

Исследование показало, что у тех, кто ел одну или несколько порций жирной рыбы в неделю, вероятность развития ревматоидного артрита была на 29% ниже, чем у тех, кто никогда или редко ел жирную рыбу.