Покупка продуктов – это необходимый ритуал, с которым приходится сталкиваться еженедельно, а иногда и чаще. Однако вы можете сделать походы в магазины более эффективными и дешевыми, если узнаете несколько секретов профессиональных поваров.

Всего несколько незначительных изменений в том, как вы выбираете продукты и какие товары приносите домой, могут быстро изменить ваш рацион к лучшему. Итак, убедитесь, что вы знаете, как именно делать покупки правильно.

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Покупайте и готовьте сезонные продукты

Хотя подружиться с торговцами на вашем фермерском рынке – это идеально, у вас может не быть роскоши или времени, чтобы пойти куда-нибудь, кроме супермаркета,

– поделился Амитзур Мор, шеф-повар Barbounia.

И даже в супермаркете вы можете выбирать сезонные продукты – это будет точно означать, что они более свежие, а также поможет неплохо сэкономить. К тому же сезонные продукты, скорее всего, были выращены не так далеко от вашего региона, а это значит, что они не очень много путешествовали и будут лучше.

Держите продукты свежими

Покупка товаров может показаться очень удобной, однако покупать товары небольшими партиями может быть гораздо эффективнее. Таким образом, никакие ваши продукты не испортятся и вам не придется выбрасывать неиспользованные товары.

Но существуют и продукты, которые действительно стоит покупать оптом: консервы, сухие завтраки, специи, оливковое и подсолнечное масла.

Заранее спланируйте еду

Подумайте о том, чего хочется вам или вашей семье, планируете ли вы есть вне дома в любой день или сколько блюд вам нужно приготовить в неделю,

– говорит шеф-повар Гленн Рольник, директор кулинарных сделок в Alicart Group.

Вы также можете рассчитать блюда таким образом, чтобы их хватало на несколько дней – тогда вам не придется готовить так часто и покупать дополнительные ингредиенты. Создайте список покупок на основе продуктов, которые вам понадобятся для приготовления всех блюд, которые вы планируете делать в течение недели.

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Планировка меню очень полезна / Фото Pexels

Оставайтесь гибкими

Конечно, составление списка покупок очень полезно, но необязательно придерживаться этого списка слишком строго. Если в вашем супермаркете есть хорошие акции, будет целесообразно изменить товары, которые вы купите, и подстроить меню уже под них.

Ешьте перед покупками

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Хуже всего, что вы можете сделать для своего меню и кошелька – пойти в продуктовый магазин голодными. Бурчание в животе точно подтолкнет вас к импульсивным покупкам, о которых вы со временем пожалеете.

"Когда вы голодны, все выглядит хорошо, и вы собираетесь закончить с разными закусками в вашей коляске, которые вы никогда не собирались покупать. И держитесь подальше от продуктовых магазинов в выходные. На данный момент это действительно само собой разумеется", – рассказал шеф- повар Роберт Ирвайн.