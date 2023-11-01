5 советов по приготовлению пищи, которые помогают быстро худеть

Если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов, вы уж точно слышали о важности правильного питания. И если вы приобретаете здоровые продукты и все еще не чувствуете эффекта, дело может быть в вашей технике приготовления.

Когда вы думаете о похудении, приготовление пищи вряд ли первым приходит вам в голову. И всего несколько корректив в вашем плане здорового питания могут существенно изменить дело. Диетолог Дестини Муди поделилась основными советами по приготовлению полезной пищи, которыми точно не следует пренебрегать.

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Используйте рецепты, в которых много белка

Если вы хотите похудеть, вам нужно есть сытную пищу, после которой вы не захотите лишние перекусы. Итак, вам нужно добавить к своим ставкам больше белка, который можно найти в бобовых или нежирной курице.

Невозможно переоценить, насколько состав пищи может повлиять на потерю веса. Клетчатка и белок медленно расщепляются в желудке, то есть вы можете дольше не чувствовать голода, когда едите пищу, насыщенную этими питательными веществами,

– рассказала диетолог.

Готовьте белок партиями

Иногда приготовление пищи может занимать слишком много времени, так что вы ограничиваетесь более быстрыми и менее полезными вариантами. Чтобы избежать этой проблемы, вы можете готовить продукты, содержащие много белка, партиями, и хранить их на затем.

Попытайтесь запечь больше курицы или тофу или приготовьте бобы в кастрюле, и тогда вы сможете всю неделю добавлять эти заготовки к другим блюдам. Так вы будете питаться разнообразно, однако все еще будете получать нужную дозу полезных веществ.

Составьте план покупок

Прежде чем покупать продукты на неделю, убедитесь, что вы занесли в список все ингредиенты, которые вам понадобятся для запланированных блюд. План помогает предотвратить импульсивные покупки и наполнить свою корзину здоровой и полезной пищей.

Многие люди обвиняют в приготовлении здоровой пищи, ведь покупают не те продукты в магазине или отвлекаются на разнообразные товары. Если вы заранее подберете рецепты, это позволит быстрее покидать продуктовый и даже сэкономить некоторые средства.



План покупок очень важен при походе в продуктовый / Фото Pexels

Держите дома замороженные и консервированные продукты

Не всегда свежие ингредиенты для блюд доступны, однако это не значит, что вы должны отказываться от них. Заранее заморозьте некоторые фрукты и овощи, чтобы использовать их впоследствии. Они также очень питательны и удобны для быстрого приготовления здоровой пищи.

Пищевая ценность консервированных и замороженных овощей и фруктов отличается от ценности свежих овощей и фруктов. Иногда они даже более питательны. Кроме того, консервированные и замороженные продукты можно хранить месяцами или даже годами,

– поделилась Дестини Муди.

Готовьте больше

Если у вас достаточно времени для того, чтобы приготовить здоровый ужин, сделайте немного больше порций, чем вам действительно нужно. Так вы сможете поместить лишнюю еду в холодильник и использовать его позже.

Это не только экономит время, но и уменьшает соблазн выбрать менее здоровые варианты еды.