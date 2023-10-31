Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему же авокадо стало таким популярным? Это точно свершилось не просто так: только один этот фрукт может обеспечить вас невероятным количеством витаминов и защитить от десятков болезней. О главных причинах его есть рассказала диетолог Клаудия Томпсон.

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Защищает сердце

Если вы хотите позаботиться о том, чтобы ваше сердце работало как следует, самое время добавить в свой ежедневный рацион авокадо. Этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые могут защищать сердечно-сосудистую систему.

Исследования показывают, что люди, потребляющие авокадо (а также диету с высоким содержанием других фруктов и овощей), имеют более здоровые липидные профили, включая более высокий уровень ЛПВП, являющийся хорошим холестерином,

– поделился диетолог Филлис Фамуларо.

Само здоровое сердце может гарантировать вам более долгую ту здоровую жизнь, ведь сердечные заболевания являются основной причиной смертей по всему миру.

Поддерживает работу мозга

Авокадо может оградить не только ваше сердце, но и положительно повлиять на умственную активность. Так что если вы хотите поддержать ваш мозг и в старости, вам точно стоит добавить авокадо в свой рацион уже сейчас.

Многие деменции имеют сосудистую природу, что означает, что они связаны с проблемой с вашими кровеносными сосудами,

– рассказал Фамуларо.

Вашему мозгу необходим кислород и другие питательные вещества, которые могут попадать в него только тогда, когда ваши кровеносные сосуды работают как следует. Кроме того, у авокадо есть достаточно много антиоксидантов, в том числе каротиноидов – пигмента под названием лютеин, который также очень полезен для мозга.



Авокадо можно есть каждый день / Фото Pexels

Способствует хорошему зрению

Тот же пигмент лютеин полезен не только для познания, но и может поддерживать здоровье глаз. Одно исследование 2017 года показало Пожилые люди, которые ели авокадо ежедневно в течение 6 месяцев, повысили уровень лютеина в организме на 25%.

Сколько авокадо нужно есть в день

Эксперты рекомендуют употреблять примерно треть или половину авокадо каждый день. Лучшее, что вы можете сделать – это заменить масло и другие жиры, которые вы употребляете в течение дня на авокадо.

Так вы получите 106 калорий и 9,7 г жира.