Самые полезные способы приготовить яйца: это нужно знать

Если вы любите начинать свое утро с вареного яйца, вам нужно убедиться, что то, как вы готовите этот продукт, не приносит вам вреда. А некоторые способы приготовления яиц полезнее других.

Яйца – это дешевый продукт, который точно есть в вашем холодильнике, и, несмотря на все возможные недостатки, они являются отличной частью хорошо сбалансированной диеты. Впрочем, следует помнить о высоком уровне холестерина в этом продукте, поэтому приготовить его нужно правильно.

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Как правильно готовить яйца

Яйца могут стать отличным дополнением к вашему рациону, если вы правильно выберете продукт, приготовите его и соедините с другими полезными ингредиентами. Если вы варите яйца достаточно долго, это поможет убить все бактерии на них, но если вы их переварите, это также уничтожит важные питательные вещества.

Яйца считаются очень полезной пищей, ведь содержат не только немало жиров, минералов и витаминов, но и являются полноценным источником белка – то есть, содержат все незаменимые аминокислоты. Впрочем, это не значит, что их можно употреблять в любом виде.

В случае, если вы пытаетесь нарастить мышцы и пьете сырые яйца, вам следует немедленно прекратить это делать, ведь в яйцах может быть немало бактерий сальмонеллы, которые могут привести к неприятному и опасному заболеванию.

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Чтобы убедиться, что ваши яйца пригодны для употребления, вам нужно проверить их качество еще в магазине. Откройте коробку и убедитесь, что на яйцах нет видимых трещин, а также проверьте дату упаковки, чтобы не купить просроченный продукт.



Яйца нужно проверять в магазине / Фото Pexels

Еще одно общее правило, о котором следует помнить – если яйцо пахнет странно, его точно не следует использовать. Лучший способ получить от этих продуктов максимум полезных веществ – варить их. Одно из исследований показало, что варка яиц помогает организму легче усваивать и переваривать белок.

Также отличными для вашего здоровья будут яйца-пашот или яичница, поджаренная на низкой температуре. Если вы используете слишком сильный огонь, это может привести к потере питательных веществ и повреждению некоторых здоровых свойств продукта.