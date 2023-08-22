Главное преимущество орехов, кроме того, что они очень вкусны и питательны, заключается в том, что ими можно наслаждаться даже если вы сидите на диете. Несмотря на достаточно высокое содержание жира, эта пища может предоставить немало преимуществ вашему организму.

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Чем полезны орехи

Орехи известны своей высокой питательностью. Только одна порция, то есть 28 граммов орехов, может обеспечить 23% от дневной дозы меди и 16% дозы магния. Немало в орехах и углеводов, однако их содержание отличается для разных сортов. Например, фундук и бразильские орехи содержат менее 2 граммов этого соединения на порцию.

Также этот продукт насыщен антиоксидантами, в том числе полифенолами. Эти соединения могут бороться с окислительным стрессом и нейтрализовать свободные радикалы – нестабильные молекулы, которые повреждают клетки и могут вызвать немало заболеваний.

Одно из недавних исследований показало, что обычные грецкие орехи имеют большую способность бороться со свободными радикалами, чем рыба. Кроме того, употребление орехов может повлиять и на уровень "плохого" холестерина в вашей крови - в частности, через 2 – 8 часов участники эксперимента почувствовали снижение этого соединения на 26 – 33%.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Добавить орехи в свой рацион нужно и людям, стремящимся сбросить несколько лишних килограммов. Лучше всего для этой цели подойдет миндаль, ведь исследования показали, что он не способствует набору веса, а наоборот, помогает уменьшить талию.



Орехи полезны для похудения / Фото Pexels

Полезными орехи будут и для людей, болеющих диабетом 2-го типа. Орехи помогают бороться с метаболическим синдромом, который тесно связан с диабетом.

Кроме того, орехи содержат не так много углеводов, поэтому не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови.

Не забывайте и о сильных противовоспалительных свойствах орехов. Хроническое длительное воспаление может повлечь за собой немало проблем с организмом и увеличить риски хронических заболеваний. Люди, регулярно употреблявшие орехи, почувствовали заметное уменьшение воспаления и улучшение иммунитета.