Вот что нужно знать о ходьбе для похудения: советы диетологии

Если у вас нет времени или сил для полноценных занятий спортом, ходьба может стать прекрасной альтернативой. Во время нее вы можете отдохнуть и сжечь калории одновременно и подумайте о добавлении этой активности в свой распорядок дня.

Вы могли и не подозревать о том, насколько же ходьба действительно эффективна для сжигания жира. Впрочем, вероятно, вы ходите гораздо меньше, чем думаете, так что попробуйте контролировать количество пройденных шагов и километров с помощью специальных приложений. А о том, как правильно ходить для похудения, рассказала диетолог Стефани Сасос.

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Как ходьба влияет на здоровье

Оказывается, регулярная ходьба может совершить чудеса с вашим организмом. Прежде всего, улучшится работа вашего сердца, а именно сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности в мире. Также исследования показали, что ходьба может увеличить продолжительность жизни.

Положительно ходьба влияет и на ваше психическое здоровье – так вы проявляете заботу о себе и своем теле, а это очень важно, когда говорится о ментальном благополучии и здоровье в целом. Регулярные прогулки могут снизить симптомы тревоги и даже депрессии.

Помогает ходьба и в борьбе с ожирением, а именно оно является причиной многих других хронических заболеваний и может спровоцировать заболевания сердца, диабет и даже некоторые виды рака.

Стефани Сасос рассказала, что нужно учитывать, если вы решили начать похудение с помощью ходьбы.

Проверьте погоду

Конечно, вам не хотелось бы попасть под ливень посреди своей прогулки, когда вы будете вдали от дома, и убедитесь, что будет солнечно. Также оденьтесь по погоде, чтобы не замерзнуть во время ходьбы.

Не забывайте о том, чтобы всегда иметь с собой заряженный телефон на случай, если погода внезапно изменится, и вам придется добираться домой транспортом.

Увлажнение

Если вы собираетесь выйти на долгую прогулку, вы должны заранее позаботиться о том, чтобы быть увлажненными. Вы можете не испытывать жажды, но это не значит, что вашему организму не нужна вода. Пытайтесь выпить две чашки воды по крайней мере за час до прогулки.

Выпейте стакан воды и сразу же после того, как вернетесь домой. Впрочем, избегайте любых газированных и сладких напитков, ведь они могут нивелировать ваш прогресс в похудении.

Найдите подходящее снаряжение

Идти на двухчасовую прогулку на каблуках точно будет плохой идеей, так что найдите себе удобную пару кроссовок – это не только поможет сохранять правильную осанку во время ходьбы, но и может снизить риск травм.

Кроме того, хорошо подобранная обувь сделает вашу прогулку гораздо более приятной и комфортной.



Для прогулок нужно подобрать хорошую обувь / Фото Pexels

Ускоряйте темп

Если главная цель ваших прогулок – сброс веса, вы можете добавить к ним небольшие пробежки. Это отличный способ сжечь больше калорий и даже сделать прогулку более интересной.

А что касается ходьбы: оказывается, существует три разных типа шагов – прогулка, быстрая ходьба и силовая ходьба. Старайтесь использовать посменно все три типа, и так вы сможете добиться наилучшего результата.