Если вы не уверены в том, стоит ли класть в походный рюкзак лишнюю пару носков или перчаток, не сомневайтесь и берите их! А также не забудьте и другие необходимые вещи. Что нужно сложить для осеннего похода в горы, рассказал туристический эксперт Марк Армстронг.
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Одежду
Даже если по прогнозу погоды на вашу поездку приходятся безветренные и солнечные дни, убедитесь, что вы взяли с собой теплую и запасную одежду, ведь погода в горах может меняться очень быстро. Впрочем, количество одежды может отличаться от продолжительности вашего путешествия.
Убедитесь, что вы положили в рюкзак:
- футболки (по одной в день) – их можно носить под рубашками и свитерами, чтобы добавить тепла;
- несколько рубашек или водолазок с длинным рукавом;
- дышащие штаны или леггинсы – они подойдут для сна, или вы можете надеть их под свои привычные штаны как базовый слой;
- несколько пар шерстяных носков. Их нужно хранить в сухом месте в рюкзаке, завернутым в полиэтиленовый пакет;
- водонепроницаемые штаны;
- теплая шапка;
- перчатки;
- нижнее белье;
- шарф;
- дождевик (лучше взять его, даже если по прогнозу не должно быть дождей).
Личные вещи
Кроме одежды вы должны взять с собой в поход еще несколько важных вещей, без которых в горах не обойтись. Эксперты из Trailer Parks Canada предлагают такой список.
Что нужно взять:
- туалетная бумага;
- влажные салфетки;
- зубная щетка и паста;
- мыло, расческу;
- дезодорант;
- солнцезащитный крем (он понадобится даже в пасмурную и холодную погоду);
- солнцезащитные очки;
- спрей от жуков.
В походе понадобится немало вещей / Фото Pexels
Снаряжение
Не забудьте и то, что для горного похода, особенно осенью, вам точно понадобится специальное снаряжение.
Прежде всего, возьмите свой рюкзак. Все самые тяжелые предметы следует упаковать на дно – таким образом основная тяжесть будет уложена не на вашу спину, а на бедра, и вы сможете легче путешествовать на длинные дистанции.
Не забудьте и о палатка Если вы планируете ночевать на природе и брезент – он необходим из-за неожиданных осенних изменений погоды. Важно позаботиться и о теплых спальные мешки – убедитесь, что они не слишком легки для осеннего похода и позаботьтесь о флисовые простыни или одеяла.
Среди прочего необходимого снаряжения:
- спички или зажигалка;
- повербанк;
- фонарик;
- свисток;
- грелка;
- мусорные мешки;
- металлическая посуда;
- бойлер для воды;
- салфетки;
- продукты питания.