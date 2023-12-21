6 ошибок, которых следует избегать во время мытья головы

Вы, вероятно, мыли голову сотни раз за свою жизнь. Но вы могли и не задумываться о том, насколько сильно то, как вы выполняете эту простую задачу, может повлиять на здоровье ваших волос и кожи головы.

Вряд ли вы каждый раз задумываетесь над тем, правильно моете голову. А зря, ведь многие проблемы, которые вы замечали в своей прическе, могут быть связаны с тем, что вы неправильно моете голову. И эксперт Аманда Лорен рассказала о наиболее распространенных ошибках во время мытья головы.

Интересно Эти 4 овоща почти не содержат углеводов: стоит есть их чаще

Вы используете неправильный шампунь и кондиционер

Когда вы заходите в магазин, чтобы выбрать шампунь, ваши глаза просто разбегаются от всего разнообразия, что можно увидеть на полках. При таких условиях легко ошибиться и купить не тот шампунь или выбрать неподходящий кондиционер.

Например, некоторым людям с сухими или вьющимися волосами нужно больше влаги, а людям с тонкими волосами нужны более легкие шампуни, чтобы не утруждать их.

Вы используете слишком много осветляющего шампуня

Конечно, такие средства прекрасно поддерживают кожу вашей головы часто, и вам следует избегать слишком частого их использования, так вы можете удалить слишком много природных жиров из своей кожи.

Перемывание

Независимо от того, ваши волосы от природы очень жирные, или они становятся грязными за несколько дней, многие люди моют голову каждый день. И далеко не всем это хорошая стратегия.

Многие из-за чрезмерного мытья головы могут чувствовать сухость, ведь из кожи исчезают все природные масла. А затем кожа снова чрезмерно производит жир, чтобы компенсировать тот, что вы только что потеряли.

Недостаточное мытье

До сих пор в поисках проверенных временем препаратов с доказательной эффективностью и минимальным негативным влиянием? Немецкая компания Heel уже об этом позаботилась. Выбирайте лучшее для себя и своих родных.

В последнее время набирает обороты идея мыть голову всего раз в неделю, однако это подходит далеко не для всех. Недостаточное мытье может вызвать накопление грязи и блокировку волосяных фолликулов. Так это приведет к нездоровой коже головы. Поэтому следует мыть голову хотя бы раз в несколько дней, пока вы не найдете идеальный график мойки, который будет лучше сочетаться с вашим типом волос.



Мыть голову нужно регулярно / Фото Pexels

Вы используете неправильную температуру воды

Может быть, вы любите мыться в очень горячей воде? Что ж, это может быть большой проблемой для ваших волос. После такого ополаскивания будет выглядеть ваша прическа не самым лучшим образом. Чем прохладнее вода, тем более блестящими будут выглядеть ваши волосы.

Так что даже если вы любите горячий душ, старайтесь опускать температуру, когда дело доходит до мытья головы.

Вы поспешно сушите голову

Если вы моете голову в последний момент, а затем пытаетесь полотенцем и высокой температурой фена быстро высушить его, это точно не пойдет на пользу вашей прическе. Поэтому лучше использовать мягкое полотенце из микрофибры.