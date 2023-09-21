Вот как часто вы должны мыть микроволновку: неожиданный ответ эксперта

Вероятно, у вас дома есть микроволновка, однако когда в последний раз вы ее чистили? И делаете ли вы это правильно? Оказывается, мытье микроволновки должно быть более регулярным, чем вы себе представляли.

Если вы чувствуете, что ваша микроволновка имеет неприятный запах, самое время ее почистить, ведь иначе вы можете столкнуться не только с появлением вредителей на кухне, но и с тем, что ваша еда испортится.

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Как часто нужно мыть микроволновку

Вы могли не подозревать об этом, и когда ваша микроволновка чистая, она действительно работает лучше и более безопасно.

Накопление от разливов и брызг может привести к снижению эффективности или потенциально аннулировать вашу гарантию,

– поделилась экспертка по хозяйству Ноэлл Джетт.

Старайтесь тщательно мыть свою микроволновку хотя бы раз в месяц. Но протирать ее внешнюю сторону нужно всякий раз, когда вы вытираете свои столы.



Микроволновку нужно чистить раз в месяц / Фото Pexels

"Обычно срок службы микроволновок составляет от 5 до 10 лет в зависимости от качества ухода. Регулярная очистка помогает вашей микроволновке оставаться в лучшем рабочем состоянии", –рассказала Вера Петерсон, эксперт по уборке и президентка компании. Molly Maid.

Как правильно почистить микроволновку

Видимо, вы не захотите использовать токсичные химические моющие средства в месте, в которое вы регулярно кладете свою пищу, поэтому лучше воспользоваться альтернативным способом, а именно уксусом.

Сначала возьмите распылитель и соедините белый уксус и обычную воду и нанесите эту смесь на устаревшие пятна и скопления жира в вашей микроволновой печи. Затем наполните миску смесью двух стаканов воды и нескольких уксусных ложек. Если у вас его нет, можете заменить его свежевыжатым лимонным соком.

Эту смесь в миске поместите в микроволновку и нагревайте в течение трех минут. Не открывайте дверцу и дайте смеси остыть – пара поможет расщепить устаревшие пятна.

Этой же смесью впоследствии с помощью тряпки протрите микроволновку изнутри.