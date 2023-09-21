Вы, скорее всего, даже не представляете, сколько импульсивных покупок совершаете из-за отсутствия списка. Список продуктов помогает не только придерживаться вашего плана здорового питания, но и неплохо экономить.Советы по тому, какие товары стоит покупать, дала врач Кристин Микстас.

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Хлебобулочные изделия

Если вы любите есть хлеб вместе с другими блюдами или просто делать бутерброды на завтрак, тогда к вашему еженедельному списку покупок нужно добавить хлеб или лаваш. Также вы можете попробовать заменить хлеб на лепешки из цельнозерновой муки.

Убедитесь, что на упаковке буханки указано, что это цельная пшеница. Также старайтесь найти такой хлеб, содержащий хотя бы 3 – 4 грамма клетчатки и не более 100 калорий на ломтик.

Мясо и морепродукты

Если вы не придерживаетесь вегетарианской диеты, тогда в вашем недельном списке покупок должно быть какое-нибудь мясо или рыба, ведь эти продукты богаты витаминами и минералами и могут дополнить немало блюд.

Попробуйте еженедельно покупать что-либо из этого списка:

куриная грудка;

фарш из индейки или курицы;

лосось, скумбрия, форель или другая рыба.

Макароны и рис

Скорее всего, вам не придется пополнять запас круп и макарон каждые семь дней, однако когда время покупать их настанет, лучше отдать предпочтение качественным продуктам.

Коричневый рис и макароны будут наиболее полезными вариантами.



Из макаронных изделий можно приготовить много блюд / Фото Pexels

Масло, соусы и приправы

Добавьте в свой список винный уксус, горчицу и оливковое масло первого отжима.

Обратите внимание, что во многих соусах и приправах есть удивительно много натрия и сахара. Для того чтобы сделать свой рацион более здоровым, ищите такие специи, которые будут содержать меньше этой добавки.

Зерновые каши и продукты для завтрака

Добавьте в свой список покупок следующие товары:

целозерновые каши (булгур, овсяная и кукурузная каши);

овсяные хлопья быстрого приготовления.

Молочные продукты и яйца

Конечно, для того чтобы завершить список покупок, вам понадобится купить молоко, сыр, обезжиренный йогурт и масло.

Также добавьте в свою корзину десяток яиц – они являются незаменимым ингредиентом большого количества блюд.