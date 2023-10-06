Эти 3 ошибки делают вашу квартиру маленькой и тесной

Обычно люди стремятся увеличить свой дом любыми способами. Но, оказывается, некоторые дизайны помещений, которые могут казаться вам удачными, на самом деле только визуально снизят ваше жилище.

Очень мало людей сталкиваются с проблемой слишком большого пространства в доме. Обычно все наоборот и, скорее всего, проблема не в площади квартиры. Попытайтесь переставить мебель и заменить некоторые элементы декора, и вы очень быстро заметите положительный результат.

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Слишком много мебели

Дизайнер интерьера Сара Стейси убеждена, что в вашей квартире может быть гораздо больше мебели, чем вам действительно нужно. Часто люди испытывают волнение через открытое пространство и нуждаются в заполнении его местами для сидения и шкафами.

Впрочем, такой подход не только не придаст уюта вашему помещению, но и создаст ощущение беспорядка и загромождения. Скажем, для гостиной средних размеров будет достаточно небольшого дивана и одного – двух кресел, так что не стоит добавлять еще стулья, пуфы и т.д.

А если пустое пространство все же беспокоит вас, подумайте над тем, чтобы повешать на стену произведение искусства или положить на пол ковер.

Выбор мебели без измерения

Еще одна ошибка, которую люди часто совершают даже не задумываясь – покупка мебели без предварительных измерений площади комнаты.

Даже самая большая гостиная может выглядеть скудной, если вы купите большой диван без измерения,

– заявила Сара Стейси.

Если же вы не уверены, как та или иная мебель будет выглядеть в вашей комнате и не займут ли она слишком много места, возьмите синюю малярную ленту и нарисуйте размеры на полу. Так вы можете хоть приблизительно представить, как именно вещи разместятся в вашей квартире.



Мебель не должна быть на д то большими / Фото Pexels

Кровати в углах

Вам может показаться, что поместить кровать в угол, особенно в небольшой спальне – это продуманное решение, которое поможет сэкономить много пространства, однако это не так. На самом деле такое решение в интерьере только зрительно уменьшит размер комнаты.

Расположение кровати в центре делает кровать центром спальни и добавляет места вокруг него и создает более уютную и привлекательную атмосферу.