Ці 3 помилки роблять вашу квартиру маленькою і тісною
Джерело:Real Simple
Зазвичай люди прагнуть збільшити свій дім будь-якими способами. Та, виявляється, деякі дизайни приміщень, які можуть видаватися вам вдалими, насправді тільки візуально зменшать ваше помешкання.
Дуже мало людей стикаються з проблемою надто великого простору в оселі. Зазвичай все якраз навпаки і, скоріш за все, проблема не в площі квартири. Спробуйте переставити меблі та замінити деякі елементи декору, і ви дуже швидко помітите позитивний результат.
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Забагато меблів
Дизайнерка інтер'єру Сара Стейсі переконана, що у вашій квартирі може бути набагато більше меблів, ніж вам справді потрібно. Часто люди відчувають хвилювання через відкритий простір і відчувають потребу заповнити його місцями для сидіння та шафами.
Втім, такий підхід не тільки не додасть затишку вашому помешканню, але й створить відчуття безладу та захаращеності. Скажімо, для вітальні середніх розмірів буде достатньо невеликого дивану та одного – двох крісел, тож не варто додавати ще стільці, пуфи тощо.
А якщо порожній простір все ж турбує вас, подумайте над тим, щоб повішати на стіну витвір мистецтва чи покласти на підлогу килим.
Вибір меблів без вимірювання
Ще одна помилка, яку люди часто роблять навіть не замислюючись – покупка меблів без попередніх вимірювань площі кімнати.
Навіть найбільша вітальня може виглядати мізерною, якщо ви купите великий диван без вимірювання,
– заявила Сара Стейсі.
Якщо ж ви не впевнені, як ті чи інші меблі виглядатимуть у вашій кімнаті та чи не займуть вони забагато місця, візьміть синю малярську стрічку та намалюйте розміри на підлозі. Так ви зможете хоч приблизно уявити, як саме речі розмістяться у вашій квартирі.
Меблі не мають бути надто великими / Фото Pexels
Ліжка у кутах
Вам може здатися, що помістити ліжко у куток, особливо у невеликій спальні – це продумане рішення, яке допоможе зекономити чимало простору, проте це не так. Насправді таке рішення в інтер'єрі тільки візуально зменшить розмір кімнати.
Натомість розташування ліжка в центрі робить ліжко центром спальні і додає місця навколо нього та створює більш затишну і привабливу атмосферу.