4 главные правила при обустройстве гостиной: это нужно знать

Гостиная – это одна из самых важных комнат в вашей квартире, поэтому стоит постараться над тем, чтобы обставить ее как можно лучше. Убедитесь, что вы максимально используете все имеющееся в вашей квартире пространство.

Если вы делаете ремонт в гостиной или просто чувствуете, что недостаточно хорошо используете место в этой комнате, по всей вероятности, вам не помешает небольшая перестановка. Дизайнер интерьера Тамарра Юнис из Union of Art Interiors рассказала, что поможет вам обставить гостиную как профессионал.

Интересно Вот 5 способов обновить вид комнаты без покупок

Найдите координационную точку

В вашей комнате точно должно быть место, которое для вас самое важное. Это может быть телевизор или уютный дымоход или, возможно, большой и удобный диван. Именно от этой точки вам стоит отталкиваться в дальнейшем дизайне и обставлять вещи вокруг нее.

Если вы не уверены в том, есть ли в вашей комнате эта фокусная точка, посмотрите вокруг и обратите внимание на интерьер, и та его деталь, которая больше всего бросается в глаза, скорее всего, и является координационной точкой.

Соблюдайте правило "2:3"

Диван, безусловно, чрезвычайно важная часть вашей гостиной, поэтому к его выбору нужно отнестись ответственно. И для того чтобы в комнате он выглядел органично, его длина не должна превышать 2/3 размера вашей комнаты.

Впрочем, когда ваша гостиная также является спальней или столовой, вы можете захотеть использовать пространство более экономно, и тогда попробуйте подойти к выбору дивана более творчески. Вы можете слушать свою интуицию и учесть собственные потребности в дизайне.



Диван не должен быть слишком большим / Фото Pexels

Дайте дивану больше пространства

Конечно, существует почти дизайнерское правило по поводу того, что диван не должен стоять у стены. Впрочем, это может быть очень непрактично, если ваша комната не очень велика.

Мебель следует выдвинуть на несколько дюймов, особенно когда доступ к драпировкам или шторам является проблемой,

– рассказала дизайнер.

Итак, попробуйте не помещать свой диван прямо в угол. И, как бы парадоксально это ни звучало, это придаст вашей гостиной немало пространства.

Подумайте об универсальности

Это правило особенно важно в случае, если в вашей гостиной часто бывают ваши друзья или вы живете с семьей. Тогда вам нужно, чтобы диван мог выполнять сразу несколько функций, и модульный диван подойдет для этого лучше всего.