Лучшее, что вы можете сделать, если вы хотите перевоплотить свою комнату бюджетно – это подойти к процессу творчески. Всего немного изобретательности, и ваш дом заигрывает новыми красками.

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Переставьте мебель

Конечно, покупать новый диван всякий раз, когда вы хотите немного изменить свою комнату – достаточно расточительно, и даже если вы просто передвинете старый, ваша комната будет выглядеть уже по-новому.

Самый простой способ сделать пространство новым – это переставить мебель,

– поделилась дизайнер Кэти Симпсон из Mackenzie Collier Interiors.

Вы можете попробовать заменить столик в коридоре домашним цветком или заменить кресла и диван местами. Также сдвиньте кровать к другой стене или поставьте в другом направлении.

Расчистите беспорядок

Если ваша комната кажется вам неприятным, захламленным местом, возможно, проблема не в интерьере, а в большом количестве хлама и грязи, который за месяц накопился в квартире.

Впрочем, старайтесь не переутомлять себя и разбирайте по комнате или по шкафу за раз. Не забывайте спрашивать себя, действительно ли вам уже не нужны те или иные предметы, чтобы случайно не выбросить те вещи, которые вам еще могут пригодиться.



Уборка поможет изменить облик комнаты / Фото Pexels

Переносите декоративные элементы

Если в течение нескольких лет ваша ваза стоит в одном углу комнаты, попробуйте переставить ее на полку шкафа, и вы будете удивлены тем, как это освежит ваш интерьер. То же вы можете сделать и с другими украшениями – изменить расположение картин, декоративных свечей или комнатных растений.

Мой любимый способ изменить настроение своего дома, не тратясь на новые предметы, - это чередовать все мои декоративные акценты на журнальном столике и полках,

– поделилась дизайнер Кэти Куо.

Посадите новые растения

Вы можете быть удивлены тем, насколько наличие домашних растений может изменить вид вашего дома. Зеленые цветы могут придать помещению уют и цвет.

И хотя растения действительно недешевы, вы можете вырастить их самостоятельно. Попросите несколько веточек растений у своих друзей и прорастите их самостоятельно; Кроме того, можно срезать несколько декоративных ветвей на улице и поместить их в вазу.

Создайте галерейную стену из картин

Возможно, ваши картины расположены в квартире случайным образом. И вместо того, чтобы развешивать их по одной в разных комнатах, вы можете собрать все в одном месте и создать незабываемый коллаж из произведений искусства.

И помните: не существует никаких правил, согласно которым вы должны вешать свои картины, и дайте свободу своему воображению.