Вот как легко почистить плиту: жир и пятна точно исчезнут

Именно плита может быть самым грязным местом вашей кухни, ведь вы используете ее каждый день, и именно на плиту чаще всего попадают кусочки пищи, накипь и жир. Впрочем, убрать даже стойкие пятна не так сложно, если вы будете знать секреты от экспертов.

Игнорировать жир и пятна на вашей плите – это самое плохое, что вы можете сделать, ведь плита не очистится сама, и со временем загрязнения станут настолько устойчивыми и устаревшими, что избавиться от них будет в разы сложнее. О том, как почистить плиту, рассказала эксперт по уборке. Кэти Холдефер.

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Как мыть плиту правильно

Плита состоит из многих деталей, в частности газовых горелок и гладкой стеклянной поверхности, поэтому важно соблюдать правильный метод очистки, чтобы предотвратить повреждение бытовой техники. И один из вопросов, который вас, скорее всего, интересует: а как часто действительно нужно мыть плиту?

В идеале брызги протирать вы должны сразу же после того, как оставите их, чтобы предотвратить их засыхание. Но даже если вы пользуетесь плитой нечасто, протирать ее нужно хотя бы раз в неделю.

Если же в вашей квартире стеклянная плита, или изготовленная из смеси керамики и стекла, поликристаллического материала, вы можете использовать уксус для того, чтобы отмыть ее. Но вы должны учитывать, что стекло, несмотря на то, что достаточно долговечно, может легко поцарапаться или повредиться, поэтому чистить его нужно осторожно.

Для мытья плиты вам понадобится:

распылитель;

дистиллированный белый уксус;

средство для мытья посуды;

губка;

салфетка из микрофибры;

пищевая сода.

Первое правило, которое вы должны знать о чистке плиты – вы должны дождаться, пока она остынет перед тем, как начинать мойку. Затем залейте в бутылку с распылителем 1 стакан уксуса, стакан горячей воды и ½ чайной ложки моющего средства.



Плиту можно отмыть уксусом и содой / Фото Pexels

Встряхните бутылку для перемешивания и распылите средство на плиту. Оставьте моечную смесь на несколько минут, чтобы она успела подействовать, а затем используйте губку для того, чтобы очистить плиту.

Если на плите осталась пригоревшая пища, вы можете использовать сухую пищевую соду и полейте уксусом, чтобы образовалась паста. Смочите полотенце из микрофибры и накройте им пасту и оставьте так на 15 минут. Затем снимите полотенце и воспользуйтесь губкой, чтобы удалить пасту с плиты.