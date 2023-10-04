Ось як легко почистити плиту: жир і плями точно зникнуть

Саме плита може бути найбруднішим місцем вашої кухні, адже ви використовуєте її щодня, і саме на плиту найчастіше потрапляють шматочки їжі, накип та жир. Втім, прибрати навіть стійкі плями не так складно, якщо ви знатимете секрети від експертів.

Ігнорувати жир та плями на вашій плиті – це найгірше, що ви можете зробити, адже плита не очиститься сама, і з часом забруднення стануть настільки стійкими і застарілими, що позбутися їх буде в рази складніше. Про те, як почистити плиту, розповіла експертка з прибирання Кеті Холдефер.

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Як мити плиту правильно

Плита складається з багатьох деталей, зокрема газових пальників та гладкої скляної поверхні, тож важливо дотримуватися правильного методу очищення, щоб запобігти пошкодженням побутової техніки. І одне з питань, яке вас, скоріше за все, цікавить: а як часто насправді потрібно мити плиту?

В ідеалі бризки протирати ви повинні відразу ж після того, як залишите їх, щоб запобігти їхньому засиханню. Та навіть якщо ви користуєтеся плитою нечасто, протирати її потрібно хоча би раз на тиждень.

Якщо ж у вашій квартирі плита скляна, або виготовлена з суміші кераміки та скла, полікристалічного матеріалу, ви можете використати оцет для того, щоб відмити її. Та ви маєте зважати на те, що скло, попри те, що є досить довговічним, може легко подряпатися чи пошкодитися, тому чистити його потрібно обережно.

Для миття плити вам знадобиться:

розпилювач;

дистильований білий оцет;

засіб для миття посуду;

губка;

серветка з мікрофібри;

харчова сода.

Перше правило, яке ви маєте знати про чищення плити – ви маєте дочекатися, поки вона охолоне перед тим, як починати миття. Згодом залийте у пляшку з розпилювачем 1 склянку оцту, склянку гарячої води та ½ чайної ложки засобу для миття посуду.



Плиту можна відмити оцтом та содою / Фото Pexels

Струсіть пляшку, щоб перемішати, та розпиліть засіб на плиту. Залиште мийну суміш на кілька хвилин, щоб вона встигла подіяти, а потім використайте губку для того, щоб почистити плиту.

Якщо на плиті залишилася пригоріла їжа, ви можете використати суху харчову соду та полийте оцтом, щоб утворилася паста. Змочіть рушник з мікрофібри та накрийте ним пасту і залиште так на 15 хвилин. Згодом зніміть рушник та скористайтеся губкою для того, щоб видалити пасту з плити.