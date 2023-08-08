Вот как наносить парфюм, чтобы запах держался весь день: ответ эксперта

Скорее всего, вы каждый день пользуетесь любимым парфюмом, но, по всей вероятности, все это время вы делали это неправильно. Если вы хотите сохранить аромат как можно дольше, вам следует воспользоваться несколькими советами.

Духи, несмотря на их невероятный запах, часто имеют тенденцию развеиваться еще до середины дня. Если вы сталкивались с этой проблемой, хорошая новость: это легко исправить.

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Как правильно пользоваться духами

Первое правило, которое вы должны запомнить: наносите духи непосредственно на кожу. Если вы будете пшикать духи на одежду, они не будут пахнуть так долго и интенсивно.

Духи созданы для взаимодействия с химическими веществами вашего тела и его теплом,

– поделился парфюмер Икшель Ли.

Также то, как долго запах продержится на коже, зависит от ее состояния. Если она слишком сухая, аромат выветрится быстрее, так что перед нанесением попробуйте увлажнить ее с помощью крема. Именно из-за этого эффекта летом духи пахнут гораздо сильнее.



Кожу перед нанесением духов нужно увлажнить / Фото Pexels

Не пытайтесь использовать способ "тумана", когда вы разбрызгиваете духи в воздух и ожидаете, что они осядут на вашей коже. Таким образом вещество попадает на пол, стены и мебель и может оставить на них пятна.

Избегайте разбрызгивать парфюм и на волосы, особенно если у него спиртовая основа – это может высушить волосы и испортить их. В нанесении аромата сосредоточьтесь на точках пульса – это самые теплые части вашего тела, и это тепло поможет излучать аромат.

Попытайтесь пшикнуть средством на шею и запястье. Кроме того, вы можете попробовать использовать духи на коленях и локтевых складках, за ухом и на животе.

Но самое распространенное заблуждение, которое допускает немало людей – это трение запястий друг о друга после нанесения аромата.

Мы советуем никогда этого не делать. Вместо этого дайте аромату высохнуть естественным путём. Так вы не раздавите верхние ноты, а наоборот, вы позволите слоям аромата должным образом сыграть свою роль,

– объяснил парфюмер Жерар Камме.

И, наконец, последний совет – не переусердствуйте. С настоящим парфюмом вам будет достаточно всего двух капель, а лишнее наслоение запахов может только испортить дело.