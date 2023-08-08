Польза от музыки

Когда мы слушаем нравящиеся нам мелодии, то в организме уменьшается уровень кортизола (гормона стресса). Если у вас высокая концентрация этого гормона, то вы не сможете хорошо выспаться, потому что будете просыпаться из-за тревожности.

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Музыка способствует выбросу дофамина в кровь, который дарит нам хорошее настроение и уменьшает боль. Кроме того, музыка положительно влияет не только на гормональный уровень, но и на вегетативный и психологическый. Она успокаивает вегетативные процессы, уменьшает артериальное давление и количество сердечных сокращений в минуту.

Музыка для взрослых

Музыка имеет успокаивающий эффект для детей всех возрастов. У взрослых людей улучшалось качество сна, если они слушали спокойные мелодии. Наука подтверждает кумулятивный эффект мелодий на психику, способность постепенно влиять на сон сильнее.



Слушайте перед сном спокойную и расслабляющую музыку. Фото из Los Angeles Time

Какую музыку слушать для сна

Слушайте перед сном музыку для разлабления, успокоения или снятия стресса. В таких мелодиях темп музыки не превышает 80 ударов, потому что именно со скоростью 60-80 ударов бьется сердце человека в состоянии покоя. Вы также можете пользоваться личными вкусами и слушать ту музыку, которая оказывает успокаивающее влияние именно на вас.