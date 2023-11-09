Как врач принимает душ: эта техника поддерживает здоровье тела

Принятие душа – это ежедневная привычка для многих людей, и именно поэтому важно получать от нее максимальную пользу. Одна из техник может сохранить молодость и поддержать здоровье.

Если вы хотите поддерживать свое здоровье, вам нужно следить за многими факторами: своим питанием, количеством физической активности, уровнем стресса и даже вашей социальной жизнью. Доктор медицинских наук Пунам Десаи рассказала, как нужно принимать душ, чтобы сохранить свое здоровье.

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Как правильно принимать душ

Вы, возможно, думаете, что горячая ванна или душ – это самое лучшее, что вы можете сделать для вашего организма. Но на самом деле вам следует подумать над тем, чтобы добавить в свою рутину холодный душ.

Оказывается, холодная вода может стимулировать выработку коллагена, что чрезвычайно полезно для кожи, ведь может уменьшить количество морщин, улучшить ментальное благополучие, уменьшить воспаление и улучшить сон. Но кроме этих преимуществ для здоровья есть еще и многие другие.



Холодный душ может принести немало преимуществ для здоровья / Фото Pexels

Но если вы решили попробовать добавить в свой распорядок дня холодный душ, убедитесь, что вы не стоите под ним слишком долго, ведь так вы можете заболеть, и преимущества для здоровья превратятся в недостатки. Врач рекомендует разделить примерно 11 минут холодного душа на целую неделю.

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Конечно, наибольшее преимущество холодного душа заключается в его влиянии на выработку коллагена. Но относиться к внедрению холодной ванны в вашу жизнь нужно осторожно, и лучше всего сначала будет проконсультироваться с врачом относительно того, как это повлияет именно на ваш организм.