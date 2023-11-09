Цинк является достаточно питательным веществом для нашего организма, поэтому нам нужно употреблять его в качестве добавки или потреблять пищу, которая им богата.

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Польза цинка для человека

Микроэлемент особенно важен для пожилых людей. Исследование показало, что добавки цинка могут помочь замедлить признаки и симптомы старения у пожилых людей.

Также цинк эффективен против респираторных симптомов, поэтому в период осенних простуд очень важно иметь его достаточное количество в организме.

Согласно исследованием, этот иммуностимулирующий минерал эффективно борется с симптомами простуды, а добавки цинка в течение 24 часов после первых признаков простуды уменьшают симптомы и тяжесть заболевания.

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Сколько цинка нужно человеку

Рекомендуемая суточная норма составляет 8 мг для женщин и 11 мл для мужчин. Важно не превышать норму, ведь тогда будете испытывать побочные эффекты: тошноту, диарею, головные боли.

Многие люди на самом деле не получают достаточное количество цинка, а дефицит можно заметить из-за плохого аппетита, депрессивного состояния, выпадения волос, снижения иммунитета.

Лучший способ предотвратить дефицит цинка – употреблять каждый день продукты, содержащие в себе этот микроэлемент.

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Орехи и семена

В орехах и семенах содержится значительное количество цинка. К примеру, 30 г семян тыквы содержат 2,2 мг цинка, арахис содержит около 0,8 мг.



Добавляйте в свой рацион орехи и семена.

Яйца

В одном яйце содержится 0,6 мг цинка, а также много белка, витамина D и холина.

Бобовые

В фасоли, горохе или чечевице содержится также достаточное количество цинка. К примеру, полстакана приготовленной фасоли содержит 0,6 мг цинка, а чечевицы в том же количестве – 1,3 мг.

Мясо и молочные продукты

100 г говядины содержит 3,8 мг цинка, а 100 г свинины – 1,9 мг. В 150 г сыра содержится 1,5 мг цинка, а одна чашка коровьего молока и 200 мл йогурта содержат 1 мг важного микроэлемента для человека.

Также советуем добавить в свой рацион продукты, которые имеют высокое содержание антиоксидантов, которые полезны для здоровья глаз и зрения. Какие продукты смогут поддерживать его в норме – читайте в материале.