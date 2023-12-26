Эта одна вещь нужно всегда делать после душа для общего здоровья

Вы, наверное, думаете, что знаете, как правильно принимать душ, однако это совсем необязательно правда. Поэтому стоит узнать секреты, которые помогут вам улучшить свое здоровье.

Душ – это часть ежедневной повседневной рутины, и относиться к нему нужно тщательно. Именно душ помогает вам не только очистить тело, но и получить приток энергии и расслабиться, а также избавиться от мышечной боли. Докторша Джоанна Боуринг рассказала, что нужно делать после душа, чтобы стать еще здоровее.

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Как правильно принимать душ для здоровья

Возможно, вы уже слышали о том, что контрастный душ очень полезен здоровью. Итак, попробуйте добавить всего минутку холодной воды в конце вашей мойки.

Вот почему вы всегда должны заканчивать душ холодной водой, особенно на голову и грудь, потому что холод помогает вашим рецепторам лептина, и вашу стойкость к лептину нужно поддерживать, чтобы сбалансировать гормоны,

– рассказала доктор Боуринг.

Кроме того, холодная вода может помочь вам и в потере веса. Также холодная вода очень хорошо влияет и на вашу нервную систему и поможет вам расслабиться.



Принимать душ нужно и с холодной водой / Фото Pexels

Важна холодная вода и для того, чтобы поддерживать хорошее настроение и облегчение тревоги и нервозности. Полезна эта процедура и для общего здоровья.

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Кстати, существует еще одна ошибка, которую вы можете допустить в душе, и о ней уже не впервые предупреждают дерматологи: это использование мочалки. Возможно, вы думаете, что так можете более эффективно очистить кожу, однако, на самом деле вы только можете получить лишние бактерии или даже грибок.

Кроме того, мочалки могут быть слишком абразивными для вашего тела и вредить коже. Поэтому лучше выбросить их и использовать руки для нанесения геля или мыла.