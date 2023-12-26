Ця одну річ потрібно завжди робити після душу для загального здоров'я

Ви, мабуть, думаєте, що знаєте, як саме правильно приймати душ, проте це зовсім необов'язково правда. Тож варто дізнатися про секрети, які допоможуть вам покращити своє здоров'я.

Душ – це частина щоденної повсякденної рутини, та ставитися до нього потрібно ретельно. Саме душ допомагає вам не тільки очистити тіло, але й отримати приплив енергії та розслабитися, а також позбутися м'язового болю. Докторка Джоана Боурінг розповіла, що потрібно робити після душу, щоб стати ще більш здоровими.

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Як правильно приймати душ для здоров'я

Можливо, ви вже чули про те, що контрастний душ дуже корисний для здоров'я. Тож спробуйте додати всього хвилинку холодної води наприкінці вашого миття.

Ось чому ви завжди повинні закінчувати душ холодною водою, особливо на голову та груди, тому що холод допомагає вашим рецепторам лептину, і вашу стійкість до лептину потрібно підтримувати, щоб збалансувати гормони,

– розповіла докторка Боурінг.

Окрім того, холодна вода може допомогти вам і у втраті ваги. Також холодна вода дуже добре впливає і на вашу нервову систему та зрештою допоможе вам розслабитися.



Приймати душ потрібно і з холодною водою / Фото Pexels

Важлива холодна вода і для того, щоб підтримувати хороший настрій та полегшення тривого та нервозності. Корисна ця процедура і для вашого загального здоров'я.

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До речі, існує ще одна помилка, якої ви можете припуститися в душі, і про неї вже не вперше попереджають дерматологи: це використання мочалки. Можливо, ви думаєте, що так можете більш ефективно очистити шкіру, проте насправді ви тільки можете отримати зайві бактерії чи навіть грибок.

Окрім того, мочалки можуть бути надто абразивними для вашого тіла та шкодити шкірі. Тож краще викиньте їх та використовуйте руки для нанесення гелю чи мила.